【沒血緣的愛】59歲母癌細胞擴散全身無藥可救　不捨2養女：想見到佢哋讀中學

▲ 南韓一名59歲媽媽勇抗癌魔，坦言不捨2養女。

突如其來的疾病打亂人生計劃，韓國節目《實話探查隊》近日訪問一位59歲媽媽，她早年領養兩女，一家四口原本生活幸福快樂。去年她確診患乳癌，癌細胞現時擴散全身，醫生都束手無策。媽媽坦言最捨不得兩女，最大心願是看到她們入讀中學。

癌細胞擴散全身

現年59歲的媽媽崔淑賢（譯音）與丈夫在2013年及2016年領養兩女，一家四口享受家庭生活。去年3月她發現自己患乳癌，癌細胞隨後擴散至肝、肺、骨髓及腦，全身出現多個腫瘤。醫生指她「無藥可救」隨時病逝，讓家人有心理準備。

得知自己的生命隨時走到盡頭，崔淑賢坦言最捨不得分別10歲及8歲的養女。她患病後長期臥床，連翻身都要丈夫幫忙；丈夫難以同時照顧妻子及女兒，去年5月起將兩女送往育兒機構暫住。崔淑賢每逢周末都堅持和丈夫一同接女兒回家，爭取見面及相處的時間。女兒渴望見到媽媽，一見面便會擁抱對方。

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望撐到兩女入中學

談及照顧女兒的事，崔淑賢不禁泛淚，指自己原本下定決心好好照顧她們，卻突然患病，為此感到愧疚。

我最希望撐到兩名女兒入讀中學。

現時崔淑賢每次進行治療後都要輸血，由於她的血型比較特殊，醫院未有足夠庫存，需要有心人捐血。崔淑賢的丈夫在網上討論區發文求助，獲熱心網民響應，解決燃眉之急。崔淑賢感謝市民捐血，指自己會努力對抗癌魔。

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責任編輯︰王明芳