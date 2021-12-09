【房協獲獎】房協獲得兩獎項　分別「智友善」及「雋康天地」項目

▲ 「智友善」家居探知館項目奪得「年度最佳創新獎—認知障礙症照護方案」。（房協提供）

房協今日（９日）宣布，從「亞太區創新老年照護項目大奬」中獲得2項獎項，表揚房協於安老照護服務的傑出成就。房協行政總裁陳欽勉指，面對本港人口老化，推陳出新開展多元化的長者服務以照顧居民及社區所需，繼續提供更多優質及適切的長者房屋和服務。

房協表示，「智友善」家居探知館項目奪得「年度最佳創新獎—認知障礙症照護方案」，該項目展示適合認知障礙症患者的家居設計及實用擺設示範，以及介紹相關先進科技裝置，加強對其家人及照顧者的支援，並向安老業界、 學界及大眾推廣認知障礙症的資訊。

另外一個是「雋康天地」項目奪得「最佳家居照護服務營運者」奬項，該項目設有護理安老院、日間照護及 訓練中心和復康中心，提供由獨立生活以至安老院護理等一站式全面護理服務。

▲ 「雋康天地」項目奪得「最佳家居照護服務營運者」奬項。（房協提供）

另外，房協另有4個服務及項目成功獲選相關組別的入圍名單，包括：「房協友里」團隊（年度最佳創新獎—居家安 老方案組別）、「長者安居樂」住屋計劃的彩頤居(最佳居家安老 設施組別)、「雋康天地」（最佳日間照護中心組別）、資助房屋長 者居民的心理健康研究（最佳老年學研究組別）。

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責任編輯：余思嵐