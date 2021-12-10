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【好人好事】獲好心業主夫妻減租$1600　2孩單親媽感激雪中送炭︰第2次了

親子 17:44 2021/12/10

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

美國一名單親媽媽獲業主減租，希望她與孩子能好好過節日。

臨近聖誕佳節，不少父母都會為小朋友預備聖誕禮物，帶他們去食聖誕大餐，但基層或單親家庭未必能負擔這些額外開支。近日美國一名單親媽媽在社交媒體分享，獲好心業主夫妻減租，希望她與孩子能好好過節日，也可以買禮物來寵一下小朋友。

業主2次減租$1600

據英國《鏡報》報道，來自美國亞利桑那州的單親媽媽Baylee Cheyann育有兩名兒子，分別7歲和4歲半。近日Baylee在Twitter發布了她與業主夫妻Zach和Jennifer的對話截圖，從業主的訊息可見，Zach首先向Baylee問好，之後便說︰

我們希望本月減少200美元（約1600港元）的租金，以幫助你為假期做準備。好好寵一下孩子，可以在感恩節買些額外的東西，或是減輕一些經濟壓力。

業主表示減租200美元，讓Baylee與孩子好好過節日。（Twitter圖片）

業主提及所減的租金並不多，但想在佳節向Baylee和孩子送上祝福。其後Baylee補充這是業主第二次減租200美元，她指有一個月經濟狀況很差，業主容許她延遲10天交租金，而沒有收取任何額外費用。

他們總是願意立即解決問題，真的是好人！我們很幸運。

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網上助同路人解困

業主夫妻看到帖文亦有回覆，Jennifer表示感謝Baylee與孩子的耐心，希望他們能享受假期，接下來幾個月會變得更好，還笑說「那個帖子讓我笑出聲，真的太有趣了」。Zach則期望大眾都能對別人善良一點。

Baylee離婚後成為單親媽媽，帶著孩子搬出去獨立生活，經歷過不少艱難的時刻，甚至患上創傷後壓力症候群。她感激在期間能遇上這麼親切和善良的業主，讓她與孩子有一個安樂窩。此外，她在網上發起幫助有需要的單親媽媽行動，協助同路人走出困局。

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責任編輯：王明芳

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