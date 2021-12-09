【醫者仁心】體恤貧苦病人20年不收診金　肝臟科仁醫離世：醫生是一輩子事業

▲ 知名肝臟外科醫生陳凱澤離世，享年68歲。

醫者仁心，知名肝臟外科醫生陳凱澤周日（5日）離世，享年68歲。陳凱澤來自馬來西亞雪州新古毛，主攻肝臟移植，是亞洲美安肝臟中心創辦人。他離世的消息傳出後，不少名人都有發文悼念。而一名20歲女病人就憶述，陳凱澤多年來為她看診都不收分毛，盡展仁醫之道。

綜合新加坡媒體報道，陳凱澤12月5日早上在海南島出差期間，於酒店房間中離世，初步判斷是死於心臟病發，惟確切死因有待驗屍報告進一步出爐。

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陳凱澤的死訊傳出後，馬來西亞柔佛州蘇丹依布拉欣亦有發表悼文，感激陳凱澤醫生曾為罹癌的三王子治療，而巧合地三王子及陳凱澤也在同一天辭世。至於曾受助於陳凱澤的新加坡電視藝人方展發，同樣在Instagram上感激陳凱澤醫好他的太太愛麗。

而曾被陳凱澤治療過的20歲女病人李曼琪，除了在Facebook感謝陳醫生，也接受了當地媒體《8視界新聞》訪問，憶述陳凱澤醫治她的經過。

20年不收診金：要的不是錢

李曼琪表示，她在20年前出生後肝臟發炎，當時一名醫生曾表示她需要接受肝臟移植才能保命。後來經陳凱澤檢查，肯定地表示她無需換肝，並為她進行膽管切除手術，而這20年來她無需服用任何藥物，為此她相當感激陳凱澤。

來自單親家庭的李曼琪家景清貧，面對著沉重醫藥費，李媽媽終日以淚洗臉，更曾想過與女兒一起跳樓輕生。陳凱澤得知她們的情形後，只收取醫院所需的掃瞄和住院費，其他費用全免：

我媽說，陳醫生當時告訴她，我要的不是錢，而是要醫好我。

之後多年來，李曼琪都需要定期驗血、覆診，但陳凱澤從不收任何費用，每次覆診時更會對她說：「是你啊，又長大了。」得知陳凱澤死訊，李曼琪十分震驚，表示「20年來我只找他看診，以後也不知道要找誰了」。

陳凱澤1978年在馬來亞大學醫學院畢業，1982年榮獲英國愛丁堡皇家外科醫學院院士，1994年前往新加坡，並在1995年進行東南亞首宗活體肝臟移植手術。他在過往接受專訪時曾提及，醫生是一輩子的事業，並勉勵年輕醫生：

如果說醫生的養成是一條漫長的路，那麼要成為醫學權威，更是一個學無止境、必須傾盡全力的過程。

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責任編輯：羅嘉欣