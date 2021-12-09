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【食物安全】Godiva 6款法國進口雪糕含禁用除害劑　食安中心籲市民勿食用及要求停售

社會 13:35 2021/12/09

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

食安中心呼籲市民不要食用數款可能含有環氧乙烷的法國進口雪糕。

食安中心今日（9日）表示，來自法國GODIVA的6款進口雪榚所使用的穩定劑被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，呼籲市民不要食用，業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。

產品詳情如下：    

產品名稱

  • Chocolate Cheesecake Flavoured Ice Cream
  • Milk Chocolate Frozen Confection with Dark Chocolate
  • Belgian Dark Chocolate Ice Cream
  • Vanilla Flavoured Cocoa Infused Ice Cream
  • Caramel Coffee Frozen Confection with Dark Chocolate Chips
  • Strawberry Ice Cream with Dark Chocolate Chips

此日期前最佳

1) 2022年10月31日及2023年3月31日
2) 2022年10月31日、2023年3月31日和2023年4月30日
3) 2022年10月31日、2023年3月31日和2023年4月30日
4) 2022年10月31日及2023年3月31日
5) 2022年11月30日及2023年3月31日
6) 2022年10月31日及2023年3月31日

中心指，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品所使用的穩定劑被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港，隨即聯絡本地有關進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

食安中心呼籲市民不要食用數款可能含有環氧乙烷的法國進口雪糕。（資料圖片）

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責任編輯：余思嵐
 

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