【食物安全】Godiva 6款法國進口雪糕含禁用除害劑　食安中心籲市民勿食用及要求停售

▲ 食安中心呼籲市民不要食用數款可能含有環氧乙烷的法國進口雪糕。

食安中心今日（9日）表示，來自法國GODIVA的6款進口雪榚所使用的穩定劑被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，呼籲市民不要食用，業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。

產品詳情如下：

產品名稱

Chocolate Cheesecake Flavoured Ice Cream

Milk Chocolate Frozen Confection with Dark Chocolate

Belgian Dark Chocolate Ice Cream

Vanilla Flavoured Cocoa Infused Ice Cream

Caramel Coffee Frozen Confection with Dark Chocolate Chips

Strawberry Ice Cream with Dark Chocolate Chips

此日期前最佳

1) 2022年10月31日及2023年3月31日

2) 2022年10月31日、2023年3月31日和2023年4月30日

3) 2022年10月31日、2023年3月31日和2023年4月30日

4) 2022年10月31日及2023年3月31日

5) 2022年11月30日及2023年3月31日

6) 2022年10月31日及2023年3月31日



中心指，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品所使用的穩定劑被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港，隨即聯絡本地有關進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

▲ 食安中心呼籲市民不要食用數款可能含有環氧乙烷的法國進口雪糕。（資料圖片）

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責任編輯：余思嵐

