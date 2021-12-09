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【中大研究】團隊揭糖尿併發腎衰竭患者一種DNA特性　助及早發現與治療相關疾病

社會 13:30 2021/12/09

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團隊揭糖尿併發腎衰竭患者一種DNA特性，助及早發現與治療相關疾病。（資料圖片）

中大醫學院內分泌及糖尿科團隊，跟進逾4,000名2型糖尿病華人患者的個案14年，發現一種DNA特性可用於預測糖尿病患者腎功能衰退的情況，及早干預和治療有助減慢糖尿病患者腎衰竭的速度。

中大今日（9日）公布最新研究報告指，分析了4,085名2型糖尿病患者的DNA數據，從患者白血球中提取DNA，量度他們於加入研究時的「白血球端粒相對長度」，並跟進這些個案逾14年。結果發現564名在此期間併發末期腎衰竭的患者，他們在基線的「白血球端粒相對長度」相比沒有併發末期腎衰竭的患者較短。詳細結果如下：

團隊揭糖尿併發腎衰竭患者DNA「白血球端粒相對長度」較沒有併發末期腎衰竭的患者短。（中大提供）

由中年開始，因為正常衰老，一般人的腎功能指標「估算腎小球過濾率」會由基線值每分鐘約100毫升，每年下跌1%。一般糖尿病患者的eGFR則會以兩倍速度下降。當eGFR跌至低於每分鐘15毫升，便屬於末期腎衰竭，需要接受透析治療。

今次研究發現2型糖尿病患者的「白血球端粒相對長度」每縮短一個單位，出現末期腎衰竭的風險則增加20%。調整其他因素（如年齡、性別和基線時的腎功能）後，這種關聯仍然十分明顯。此外，基線「白血球端粒相對長度」較短的患者，他們的eGFR以每年超過4%的速度急速下跌，反映其腎功能於10年間喪失了40%。

中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲表示，除了傳統的風險因素外，新發現反映DNA端粒長度可作為生物標記，用於識別具有末期腎衰竭和腎功能急速衰退風險的2型糖尿病患者，以進行個人化和較高強度的治療。早期干預和治療有助減慢糖尿病患者腎衰竭的速度，並可避免情況惡化為末期腎衰竭。

今次研究聯同澳洲2間大學合作進行，研究詳情已於醫學期刊Diabetologia上發表。

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責任編輯：陳麗娜

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