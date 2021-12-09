【全球首次】港大成功研發高銅含量不銹鋼材　3小時可殺逾9成新冠病毒

▲ 港大於全球首次研發高銅含量的不銹鋼材，能有效於3小時內殺滅99.7%的原始新冠病毒。

新冠病毒流行令各界公共衞生意識提高，港大於全球首次研發高銅含量的不銹鋼材，能有效於3小時內殺滅99.7%的原始新冠病毒，目前正申請專利及與廠商商討合作，料可廣泛應用至電梯按鈕、門柄、扶手等，減病毒透過間接接觸傳播。帶領研究的港大工程學院機械工程系教授黃明欣指，如與廠商洽成合作，最快半年至一年有產品面世，但坦言現階段難以估價。

不銹鋼屬常見物料，但其本身並不含銅，無殺滅有害微生物的特性，而噴上殺菌塗層則不耐用。港大工程學院機械工程系與港大醫學院免疫與感染研究中心合作，發現銅含量逾10%的不銹鋼能於3小時內能殺滅99.7%原始新冠病毒及甲型流感病毒，料功效可持續至少數年以上。

港大工程學院機械工程系教授黃明欣表示，自疫情開始已著手進行相關研究，過程中最困難之處在於調整不銹鋼中銅含量，最後發現少於10% 銅含量均難以殺死病毒。他續指，團隊下一步將繼續測試高銅含量的不銹鋼能否殺滅Omicron等變種病毒，但估計同樣有效。

▲ 港大成功研發全球首個可殺滅新冠病毒的不銹鋼材。（林宇翔攝）

黃明欣透露，團隊正就其研發技術申請國際專利，料半年至數年獲批，他又指正與各廠商商討合作，透過分享技術，廠商將不難生產，料半年至一年內便可生成製品，包括電梯按鈕、門柄、扶手等，但他坦言難以估算成本及售價，需因應屆時需求、產品中銅含量而定。

港大醫學院免疫與感染研究中心教授潘烈文解釋，是次研究並未有作背後原理探討，但他指按過往研究得知，銅離子能依附在病毒細胞表面，破壞病毒細胞膜，從而殺死細胞。

黃明欣補充，團隊曾用清潔劑及酒精清潔其研發的含銅不銹鋼片表面數十次，發現沒有影響其抗菌力，但不建議用於會使用高溫的廚具。被問到相關產品是否可取代人手清潔，潘烈文強調，研究只為降低感染風險，如人多地方仍建議有清潔員定期清潔。

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記者：鄧凱文