【CHANEL開箱】$6250倒數月曆激嬲全球多位KOL　CHANEL發聲明向顧客致歉

▲ CHANEL推出限量版倒數月曆被大量KOL和網民批評，品牌就此發聲明致歉。

早前CHANEL推出價值港幣6250元、全球限量1000套的聖誕倒數月曆，卻因為內藏大量書籤、貼紙等文具，而實用的化妝護膚品只佔少數，引起全球各地多位KOL和大量網民非常不滿。CHANEL近日發聲明，就月曆令部分顧客失望感到抱歉。

▲ 雪姨與網民一起開箱。（影片截圖）

香港KOL炮轟月曆為文具套裝

為慶祝CHANEL N°5 100周年，CHANEL首次推出全球限量1000套的聖誕倒數月曆2021 N°5 The Calendar，售價$6250港幣，火速售罄。近期本港KOL雪姨（容可兒）成功購入月曆，並在IG直播開箱，但炮轟裡面充斥書籤、貼紙等，形容月曆是「文具套裝」，影片成為網上熱話。

成個Calendar最好係個盒，入面全部都係手繩、電話繩、膠、擴香石、貼紙、書籤，我下年一定唔會買，我人生最錯今次。



我俾人呃到透。我識咗你（CHANEL）幾十年，未見過你出本簿，本簿震撼我三觀！送布袋，連M巾都裝唔到。

雪姨開箱詳細報道請睇【下一頁】

最新影片：

CHANEL發聲明致歉

除了雪姨，不少海外KOL包括美國網紅Elisa Harmon亦拍片大罵倒數月曆是個「笑話」，影片獲超過1400萬人瀏覽。就著倒數月曆，CHANEL周一（6日）在回應傳媒查詢時發表聲明，對月曆令顧客失望致歉：

我們留意到評論，得知月曆令部分顧客失望，我們為此感到抱歉。這個限時推出的月曆，靈感來自N°5瓶子，具獨特的設計和原創內容，令它成為真正的收藏品。它的價值不能僅用其所包含的產品來概括。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

責任編輯：羅嘉欣