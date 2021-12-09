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【Disney+電影】慶祝BLACKPINK慶祝成軍5週年　 公開Jennie+Jisoo+Rosé+Lisa絕密片段

娛樂 15:25 2021/12/09

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《BLACKPINK: THE MOVIE》

為慶祝BLACKPINK成軍5週年而製作的電影《BLACKPINK: THE MOVIE》內，帶領觀眾由台前至台後，觀賞BLACKPINK最新的兩場演唱會，香港Disney+將在本月15日下午4時開始把此片上架。

《BLACKPINK: THE MOVIE》被稱寫給BLACKPINK粉絲「BLINK」的情書，內容包括成員Jennie、Jisoo、Rosé和Lisa的獨家採訪，講述他們於霎眼經過的5年間，最喜歡及最窩心的回憶。

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於整個紀錄片當中，粉絲們可以看到前所未見的故事，以及為每個成員的音樂錄像拍攝、音樂會排練、藝術電影的幕後花絮。

音樂紀錄片中更收錄10場現場表演，包括2018年的演唱會《IN YOUR AREA》和2021年的《THE SHOW》。

此外，本月起，Disney+並有BLACKPINK成員Jisoo的熒幕處女作《雪花降》，劇情講述一對年輕情侶主角之間驚心動魄的的禁忌之愛。

撰文 : TOPick柴犬出動

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