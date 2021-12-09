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【青春本我】姚焯菲拍劇喪笑封NG王　Chantel+Gigi忍笑網民勁讚可愛【多圖】

娛樂 13:46 2021/12/09

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

《青春本我》集合《聲夢傳奇》學員演出。

集合一眾《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者的全新青春劇《青春本我》，將播出第二集，TVB官網上載一條名為「忍笑極難」的《青春本我》NG合輯，被封「NG王」的姚焯菲（Chantel），在合輯中「出場率」甚高。

片中無論對手是誰，對白是甚麼，Chantel都是經常難以忍笑；尤其當對手是炎明熹（Gigi）時，Chantel的「失守」指數更會提高，足證二人感情要好！

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望王祖藍唱歌爆笑

其中一場最搞笑的NG片，是飾演校監的王祖藍在台上全情高歌兼震晒音時，台下飾演學生的Gigi及Chantel同樣笑到震晒，Gigi更一度要望窗分散注意力，可惜依然「不得要領」，「災情」更波及至一直努力保持鎮定的鍾柔美（Yumi）。

而當Gigi及Chantel在前排笑作一團時，後排的演員卻全程一臉正經，相映成趣。

【聲夢傳奇X青春本我】炎明熹稱未有男友　Yumi+Chantel+Windy陪過節

最新影片：《全民造星IV》大熱訪問

另一幕是Gigi與Chantel在走廊相遇，不知為何二人輪流「失守」喪笑，並不斷反問對方「做乜嘢呀」，可愛度爆燈，這句「做乜嘢呀」極有可能繼「Cut咗佢吖」之後，成為二人又一經典金句。

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NG合輯另一亮點，是Chantel的仙氣民初Look，有港版「國民初戀」之稱的Chantel，穿起粉紅民初裝時更添仙氣及嬌俏。 對於Chantel這麼愛笑，網民大為受落，封她為「愛笑的小公主」，又盛讚她笑得很好看：「名副其實開心果，笑起上嚟心心眼，又有兩個酒窩真係好吸引，笑聲都純真過人」

亦有網民指Gigi是冷面笑匠，Chantel則為熱面笑匠，二人走在一起特別有化學作用。

撰文 : TOPick柴犬出動

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