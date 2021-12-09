【死因研訊】8旬老翁疑被誤拔喉後亡　醫生指沒於排版寫心跳停頓其他可能性

▲ 瑪麗醫院深切治療部醫生魏振威。（梁錦麟攝）

83歲老翁於2016年到瑪麗醫院接受電腦掃描後跌倒，及後因心肌梗塞被送至深切治療部，其間疑因有男護士疏忽致死者出現空氣栓塞，最終不治，死因裁判法庭今（9日）續訊。為死者進行搶救的瑪麗醫院深切治療部醫生供稱，在搶救死者後曾作反思，認為死者的心跳停止或有其他可能性，但未有寫到排版內。死因裁判官聞言指，若不在排版寫下，又未知何時撰寫醫療報告，難道要在2年後才寫下？



死者祁枝於2016年5月19日，到瑪麗醫院接受電腦掃描後於病房跌倒，被轉至骨科病房後心跳轉差，1周後因心肌梗塞被送至深切治療部。其間疑因有男護士疏忽，在死者坐着時拔去導管，以致死者出現空氣栓塞，最終於同月30日凌晨1時58分不治，終年83歲。



瑪麗醫院深切治療部醫生魏振威今作供稱，他於2016年5月26日曾搶救死者，其間死者曾心跳停止，但及後漸回復意識。魏指，由於當時情況危急，加上得知有男護士曾在死者坐下時拔喉，他與另1名深切治療部醫生劉利山遂判斷死者有大量空氣進入動脈，出現空氣栓塞。



魏續指，他於當晚曾反思整個搶救過程，認為空氣栓塞罕見，除此之外亦有其他情況導致死者心臟停頓。魏指，心臟停頓的可能診斷包括大量空氣進入動脈、心肌梗塞及肺動脈栓塞等。而當時的超聲波顯影亦未必為空氣栓塞，亦有可能是搶救時注射的點滴或病人心臟功能差，魏指即使知道有男護士曾在死者坐下時拔喉，亦未能分辨出那個可能性較大。



魏續指，當時自己曾在死者右頸及大腿上插上導管，但均未能抽出空氣。據深切治療部醫生劉利山早前證供指，當時僅在死者大腿上插上導管以抽走空氣。



魏又指，及後未有就上述反思寫在醫療排版內，因為內容不會影響隨後的醫治，加上和劉的診斷不同，或會引起誤會。而魏事後的撰寫的醫療報告則有提及有其他可能性導致心臟停止。死因裁判官聞言指，若不在排版寫下，又未知何時撰寫醫療報告，難道要在2年後才寫下？魏續指，當時未有寫下排版不會影響續後的醫治。

研訊今午續。

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記者：梁錦麟