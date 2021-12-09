【Omicron變種病毒】潘烈文指現對Omicron了解仍不足　籲不要過份樂觀應盡早接種疫苗

▲ 港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文（右）表示對Omicron了解仍不足，籲市民不要過份樂觀，應盡早接種疫苗。（林宇翔攝）

Omicron變種病毒急速肆虐惹恐慌，港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文今（9日）出席港大工程學院記者會時提到，據南非研究發現Omicron病毒傳染力強，但病徵則比Delta病毒輕微，但強調市民不應過份樂觀，因現時對Omicron了解仍不深，呼籲市民盡快接種疫苗減染疫風險。

潘烈文表示，香港只有數宗個案，而南非暫時數據反映Omicron病毒傳染力強，但病徵則比Delta病毒輕微，而且過往曾染疫者都可再感染Omicron，但他重申發現Omicron病毒株只有數星期時間，未知Omicron會否再出現變異、Omicron確診者病情會否加重，以及是否仍有其他病徵未被發現等。故呼籲市民不應過分樂觀，「持續觀望住先，因為新的病毒我們都未知太多」。

他表示，在社區出現爆發前，極力建議市民盡快接種疫苗，以減染疫後出現嚴重病徵，他又透露，其團隊正利用已分離及培養的Omicron病毒株研究其傳播力及對疫苗影響力，暫未知結果何時出爐。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者： 鄧凱文