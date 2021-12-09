【趕離公屋】喪父後疑被女保安趕離公屋　聾啞女出資10萬買公屋入稟取回業權

▲ 喪父後疑被女保安趕離公屋 聾啞女入稟取回業權。

無綫節目《東張西望》早前報道聾啞女於喪父後，疑遭女保安入侵她與亡父同住的李鄭屋邨單位，並被趕離單位露宿走廊。聾啞女日前透過律師入稟高等法院，指於亡父生前購入單位時，她曾出資10萬元，根據口頭信託聲明，聾啞女可按比例獲得業權，要求女保安按比例交出有關業權，要求法庭聲明女保安以信託形式持有有關業權等，以及要求作出賠償，並要求法庭委任共同信託人。



原告陳美華；答辯人蕭榮娟，為死者陳國遺產執行人。



入稟狀指，原告為聾啞人士，為死者陳國女兒，兩人同住於李鄭屋邨一公屋單位；答辯人為其居住大廈女保安，與死者並沒有任何關係。



原告指於2002年5月，死者透過「租者置其屋」計劃，以26.1萬元購入所住公屋單位，當時原告出資10萬。根據口頭信託聲明，原告可按比例獲得單位權益，即死者代原告持有38.28%業權，死者則為擁有61.72%。

▲ 陳美華被女保安阿娟霸佔公屋，令美華無家可歸。（《東張西望》電視截圖）





入稟狀指，死者於2017年11月29日訂立遺囑，將所居住單位餽贈予答辯人，而答辯人亦是死者遺產執行人。死者於訂立遺囑後23天，即於2017年12月22日去世，根據同意書，答辯人於2019年9月12日，以遺產執行人身分，將單位分配予自己。



入稟狀指，死者違反有關口頭信託聲明，將涉案單位業權送贈答辯人。答辯人於2021年9月亦將原告趕離單位，令她需於單位走廊露宿。事件驚動鄰居通知無綫電視節目《東張西望》於11月17日採訪有關事件，答辯人曾於節目中說「我就唔會俾佢入去」、「我而家要收翻間屋」等。



入稟狀指，答辯人將原告趕離單位做法錯誤，原告因此喪失享有單位之權益，對其造成損失。原告指答辯人明知原告對單位的貢獻，仍然拒絕向原告按比例交出擁有權，遂要求法庭聲明答辯人按比例以信託形式持有單位，並要求法庭委任原告或其他人，與答辯人成為共同信託人，以及禁制答辯人續作出任何行動阻止原告享有該單位。

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記者：林育慧