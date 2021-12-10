【港康碼】系統今日開通　安心出行同時更新至3.0版本

▲ 港康碼系統明日開通。（資料圖片）

香港健康碼系統將於今日（10日）上午9時正式開通，「安心出行」流動應用程式亦會更新至3.0版本。市民可於「港康碼」網站www.healthcode.gov.hk實名登記申請註冊帳戶。成功開通帳戶後，用戶可透過「安心出行」流動應用程式3.0版本，上傳出行紀錄到「港康碼」系統，並於網站登入系統獲取「港康碼」。

「港康碼」採取實名登記，申請人需填寫個人資料如姓名、身份證明文件號碼和簽發日期、聯絡電話號碼、居住地址等，並上載在港住址證明供核實之用。現正居於房委會轄下公屋的申請人無須提交住址證明。政府會優先處理已經上載在港住址證明的申請，以及現正居於房委會轄下公屋的申請。當申請人的住址被確認後，系統會以短訊向申請人發出個人識別碼以啓動帳戶。

若申請人未能提供在港住址證明或系統未能核實住址，則需等候由政府發出包含個人識別碼的確認信件，以啓動帳戶。申請人如非香港身份證持有人，則需攜同信件及身份證明文件到指定郵局核實身份及住址，核實後系統會以短訊向申請人發出個人識別碼以啓動帳戶。



成功啓動帳戶後，用戶可透過「安心出行」流動應用程式3.0版本內的新增功能，上傳手機程式內過去31天的出行紀錄到「港康碼」系統，更新程式並不會影響以往經已儲存在用戶手機程式內的出行紀錄，這些紀錄亦會一併上傳到「港康碼」系統。



「港康碼」分為紅碼、黃碼及綠碼三種，判定顏色的標準與廣東省的「粵康碼」對接。確診者、疑似確診者、密切接觸者、密切接觸者的家居接觸者、確診康復但出院未滿14天的人士、正接受強制檢疫人士，以及申報過去14天曾帶有病徵的人士會獲發紅碼；過去21天曾到訪或居於高風險地點，或抵港後未滿21天的入境人士，包括已完成強制檢疫或獲豁免強制檢疫的入境人士會獲發黃碼；其餘人士則會獲發綠碼。所有「港康碼」有效期均為申請當天，到晚上十一時五十九分為止。

申請註冊「港康碼」帳戶的先後次序與日後通關配額完全無關；市民如沒有計劃過關可自行決定是否申請「港康碼」及更新「安心出行」流動應用程式至最新版本。

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責任編輯：黃小冰