【腳中風】腳痺痛有傷口揭心律不正腳中風　伯伯做手術抽出血塊免壞死截肢

▲ 一名九旬伯伯腳痺痛並有傷口，求醫後被發現心律不正，確診腳中風。

94歲的陳伯是獨居老人，老伴前幾年已經過身，兒子長年在內地工作，女兒雖然住得近，但也有自己的家庭要照顧。他的唯一興趣是抽煙，煙齡超過50年，慶幸近年仍行動自如，可以到處走，連拐杖也不需要。

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去年冬天，香港罕見地連續幾日氣溫只有個位數，陳伯吃晚飯時右腳突然無故痹痛，稍微動一下都有困難。這情況從未發生過，他心存僥倖，認為過一陣便沒事，沒有告訴家人。翌日痛楚持續，他經好友介紹去看推拿，但痛楚沒有改善，痹疼情況在晚上特別嚴重，無法躺平，反而坐着仍能勉強入睡。過了幾天，陳伯的腳腕出現一個傷口，逐漸變成一個大潰瘍。「我年紀咁大，睇醫生都係嘥藥費！」他想。朋友帶他去見中醫做針灸，感覺似乎好了些，不過中醫認為血氣有點問題，臨走前也建議他去看看西醫。

到了聖誕節，天氣又是特別寒冷，女兒一家回來吃飯，終於發現陳伯的問題，急急帶着他去醫院，才確診他是腳中風。陳伯有心律不正而不自知，心房不能正常收縮而形成血塊，血塊脫落並游離到腳動脈血管，造成急性阻塞。若血液供應暫停，下肢在數小時內便會壞死。

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陳伯很幸運，雖然病徵出現差不多10天，但右腳並未完全壞死。經過平安夜當晚的緊急手術，從動脈血管中抽取血塊，再加上通波仔和支架，終於打通血管。他的腳痛即時有所紓緩，活動也變得靈活，至於腳腕的潰瘍就要靠傷口清理慢慢復原。

不少老人家會對腿部的傷口視而不見，誤以為會自癒，但其實血管閉塞形成的傷口，必須打通血管才能根治。鴕鳥政策只會使傷口越變越差、範圍越來越大，最終甚至要截肢。陳伯做手術前也問過：「我年紀咁大，仲可以做手術？」通血管手術不單救了他的腳，某程度上也救了他的命，想像90歲老人家失去一條腿，還能出院嗎？將來的生活如何度過？