【聖誕2021】K11 MUSEA 傳奇時裝及工藝珍藏展　展出多個品牌從未公開匠人級時裝經典

亞洲首個傳奇時裝及工藝珍藏展將於本月13日在K11 MUSEA揭幕，展出多個品牌從未公開展出的匠人級時裝經典 ，同場展出 K11 Craft & Guild Foundation 珍藏巧奪天工的中國傳統工藝品。

是次展覽將展出 1990 年代初期至今，高訂時裝的創意如何結合工藝，緊隨時代與美學觀念演變；以及一系列擁有 悠久歷史的中國傳統工藝品珍藏，向匠人精神致敬。 而該場時尚品牌國際盛典，由曾任《Vogue Paris》總編輯、全球知名時尚教主 Carine Roitfeld 等策劃，與經典時裝一同展示的稀有中國傳統工藝品珍藏，則由K11 Craft & Guild Foundation(KCG)精選。

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展覽共設5 個主題展區中，將時裝與傳統工藝品交織呈現，分別為： Modern Reinvention、Atelier Tailleur、Extreme Craft、Bridal Couture及 Tales From The Runway。

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Atelier Tailleur

猶如巴黎沙龍，從 CHANEL 斜紋粗花呢套裝，到 Alexander McQueen 以視幻藝術營造錯視效果，重新演繹經典圖案等，以不同方式展示 tailleur (套裝)剪裁的精湛工藝。

Bridal Couture

展示對婚紗造型的一些大膽挑戰。婚紗分別呈現由絲綢、羽毛及珠串打造的細節， 破格設計提供對婚姻的多元想像。同區亦涵蓋中西婚禮必需品，包括百寶嵌梳妝櫃，櫃門上鑲嵌著由翡翠、珍珠母貝及琥珀等寶石，描繪了孩子們嬉戲的熱鬧場 景，寓意多子多福。

Modern Reinvention

展示當代設計師如何以古典輪廓及技術為基礎，重新演繹中世紀至維多利亞時代的風格。同區珍品有螺鈿漆櫃、螺鈿漆盒及螺鈿八角盒，製作螺鈿，工匠必須將貝殼切割雕刻成薄片，拼接成圖案，仔細地鑲嵌到家具與器物上，方能綻放光彩。

Tales From The Runway

時裝作品打破傳統禮服的概念，品牌包括:CELINE、Christian Dior、Louis Vuitton等。同區珍藏包括以陶淵明代表作《桃花源記》為靈感設計的廣彩衣櫥，與一系列創意時裝經，呼應 Carine Roitfeld 所說的:「想像力就是高訂時裝的關鍵」。

Extreme Craft

展示挑戰傳統美學概念的高訂時裝，時裝設計師除了運用金屬及亮片等人造物料，亦採用羊毛、皮革和絲綢等天然素材，就如同區展出的灰塑獅子(廣州陳家祠前座灰塑瓦簷獅子複製品)，以灰泥、紙、稻草、紅糖及糯米粉等材料製成， 兩者同樣强調日常素材的重要性。

另外，KCG與全球知名時尚品牌邀請著名工匠以精湛工藝特製一系列珍貴時裝單品，均為現正舉行的時裝工藝品慈善拍賣會「Savoir-Faire for a Good Cause」內，絕密競投(Silent Auction)之拍賣項 目。拍賣籌得之款項，將捐予 聯合國教科文組織(UNESCO)及KCG。

拍賣會於即日至12月13日舉行，公眾亦可從12月13日起至明年1月中，網上預約到場觀賞。

展覽於2021年12月13日至2022年2月14日，於 K11MUSEA 6樓的K11Art&CulturalCentre 舉行，預售門票可於 K11 官方網站購買，星期一至四門票價格為 HK$70，星期五至日為 HK$100，學生及長者可免費入場。

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責任編輯：王明芳