【父母十戒】放工寧願賴在公司也不回家 年輕人剖白内心：一個字「煩！」

▲ 父母有些對白，早已經要戒。

24歲的年輕人下班後，賴在位於工廠大廈的公司不願回家去。他打機叫外賣，自得其樂。問他為何不回家去，他只回答了一個字：「煩！」

想來也有趣，我們當爸媽的，似乎從未接受孩子每天都在成長的事實，姑勿論他們是3歲、13歲或23歲，都是跟子女每天說單一對白，從未進化，卻不察覺孩子每天聽同一堆話已聽足二十年有多了，須知道煩死人無命賠呀！

隨着子女的成長，爸媽以下的對白早就該戒掉了，尤其是對着成年人子女：

一、「你又唔食早餐？唔怪得身體咁弱成日病啦！」這個世代的年輕人，有誰個不是睡到最後一刻，然後趕頭趕命趕上班的？他們已在趕了，還要大清早被人教訓，心裏怎會爽。

二、「喂！天氣轉涼呀，着多件衫啦！」拜託！若20多歲成年人連天氣轉涼都感覺不到，就由得他們活該捱冷吧！

三、「快啲飲湯啦，趁熱呀，凍咗無益呀！」他正在打機緊張過關，怎會因為區區一碗湯而停下來？誰說湯凍了會無益？有甚麼科學證據？

四、你咁大個人仲打機，係咪想打機打一世呀？」天呀，在公司已終日被老闆找碴，回家只想靜靜地跟友人打場game聯誼吓，放過我吧！

五、「快啲瞓啦，你長期唔夠瞓會病㗎！」幾多點睡覺、幾多點起床、幾多點洗澡等，就由成年人子女作主吧，懇請爸媽不要過問，可以嗎？

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全文刊於《經濟日報》，原題為「爸媽該戒掉的對白」