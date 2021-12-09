【親子裝】Bossini X LINE FRIENDS男女及童裝系列 必買深藍色夾棉背心+牛仔裙

▲ Bossini X LINE FRIENDS男女及童裝系列。

LINE FRIENDS MEETS bossini 「Ordinary Days of BROWN & FRIENDS 」系列，在今個秋冬萌爆登場，是次 LINE FRIENDS MEETS bossini 系列，備有男女裝、童裝及配飾，將窩心又萌爆的 BROWN & FRIENDS朋友仔居家點滴，融入不同設計及剪裁中，展現每個朋友仔獨有的可愛一面。今個系列除了以 BROWN &FRIENDS 為主軸的衛衣外，亦加入時尚有型的風衣外套、夾棉背心、日式 Kimono 外套及悠閒長褲單品，也有親子裝，系列於12月6日推出，並會於12月1日在 bossini 網店（www.bossini.com ）作率先公開發售。

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男裝系列



男裝系列今季換上了時尚深藍色為主色調，為呆萌的 BROWN 添上一份男人味、增加型格感覺。單品包括：深藍色風衣外套，俐落時尚的剪裁配上 BROWN、CONY 與 SALLY 結伴到超市「入貨」的有趣印花圖案。啡色拼色的連帽外套，款式悠閒卻特別搶眼，BROWN 的可愛模樣完全融入時尚設計之中；男裝亦備有多款衛衣、舒適休閒長褲、間條 Tee，輕易配搭不同型格秋冬造型。

女裝系列



女裝系列焦點是全新設計的Kimono 外套，柔和的杏色配上 V 領設計，BROWN 與 CONY 可愛的模樣各佔一邊，配上袖口位的櫻花刺

繡。另一推介是工人牛仔裙，BROWN All-over Print 印花的牛仔布配上LOGO 肩帶。



衛衣款式亦時尚可愛，紫色拼白色的配搭新鮮好看，其中一款杏色衛衣上更印有CONY 邊運動邊大吃的圖案。另外，如果喜歡與小

朋友穿親子裝，特別推介跟童裝同款的型格夾棉背心，用上時尚深藍色及啡色綴邊設計，在假日打造可愛又型格的親子裝！

男童系列

夾棉背心跟女裝同款，可以配襯可愛的親子裝；而且款式方面備有拼色外套及立體車花衛衣、牛仔褲及悠閒長褲等，有型時尚，突顯小男生活力的一面。

女童系列

女童系列以小女生最愛的粉紅、紫色為主軸，圓領衛衣加上拼色手袖。其中與女裝同款 Kimono 外套及 All-over Print 牛仔裙是女童系列的重點，cute 味十足。

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