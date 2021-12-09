【民主峰會】劉光源批政治鬧劇扭曲民主價值　陳冬斥美國褻瀆民主精神害香港

▲ 外交部駐港公署特派員劉光源。 （陳靜儀攝）

美國將於本港時間今日晚上召開「全球民主峰會」，外交部駐港公署特派員劉光源批評，峰會是一齣扭曲民主價值、製造世界分裂的政治鬧劇，是一場赤裸裸地打着民主旗號干涉別國內政的國際傳銷騙局。

外交部駐港公署和中聯辦合辦名為「探討民主真諦 堅定民主自信」的座談會。劉光源指，一些外國勢力出於遏制中國發展的陰暗心理，以所謂民主自由為幌子詆毀抹黑中國制度模式和「一國兩制」，應該認清他們的真實圖謀，堅決抵制外部勢力干預中國內政和香港事務的行徑。

他強調，香港實行甚麼樣的選舉制度是中國的內政，以任何形式和幌子干涉香港立法會選舉，都將遭到中國政府的有力回擊。那些利用所謂「民主峰會」之機抹黑香港、詆毀國家的跳樑小醜，終將被釘在歷史的恥辱柱上，重申任何反華勢力都無法阻擋香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢。

中聯辦副主任陳冬在同一場合表示，美國以視像形式召開「民主峰會」，是固守冷戰思維，以一己私利在世界上煽動意識形態對立和矛盾，製造新的分裂，稱其「險惡用心昭然若揭」。他續指，美國借民主之名，行破壞民主之實，這是對民主精神最大的褻瀆和歪曲，香港也深受其害。他特別提及，被通緝的逃犯羅冠聰被奉為「座上賓」，更是對美式民主的最大諷刺。

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責任編輯：陳葆琳