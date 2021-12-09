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【聖誕2021】聖誕假坪洲親子一日遊享受慢活　環島路線推介8大景點打卡位

親子好去處 16:27 2021/12/09

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

坪洲親子一日遊享受慢活，推介環島路線8大景點打卡位。

聖誕節臨近，不少家長正安排假期活動，不妨考慮在假日帶小朋友遠離塵囂，到離島一日遊。親子KOL Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」分享，早前趁周末假期帶同龍鳳孖胎到坪洲遊玩，在寧靜小島上探秘，尋找8大景點及打卡位，盡情吃喝兼放電。

周末假期到坪洲一日遊。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

第1站︰文青café

Miss Swan Swan一家先到Island Table Grocer Café享用午餐，最愛到文青Cafe食蛋糕、喝咖啡的她終於可以扮文青。她大讚該店食物質素不錯，「尤其肉醬千層意粉不會感到太膩。」她在用餐時已見有人在門外排隊，建議中午12時前到坪洲，可先食午餐再四周遊玩。

文青Cafe享用午餐。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

第2站︰南乳芝麻餅店（麵包舖）

尋找坪洲名物——南乳芝麻餅，非常鬆化可口。

南乳芝麻餅。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

第3站︰秘密花園

秘密花園以前是牛皮廠，製作皮類製品，佔地約4萬餘呎。現時是三級歷史古蹟，活化成一個藝術花園，四周充滿由不同廢物製成的藝術品，「仲有烏龜同魚睇，小朋友睇得好開心」。

最美打卡點秘密花園。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

Miss Swan Swan當日穿過秘密花園後，在另一個門口遇見有島民舞獅，小朋友第一次看舞獅，相當興奮。

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第4站︰東灣沙灘

穿過秘密花園後就到達東灣沙灘，小朋友可以在沙灘上玩沙看海，玩耍一會後可以重回小巷內閒逛。

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第5站︰茶屋達磨

Miss Swan Swan一家享用抹茶鮮奶、熱情果茶及焙茶法式燉蛋後，休息一會後再出發遊玩。她提醒，該店只有門外有木櫈。

小朋友喝杯飲品休息一下。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

第6站︰仙姊廟

接著，沿著海邊行去仙姊廟，在小山坡上，外形特別。Miss Swan Swan表示，仙姊廟是香港僅餘兩間保留拜七姐習俗的古廟之一，據聞求子相當靈驗。

據聞求子相當靈驗的仙姊廟。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

第7站︰大利島

走過坪利路到對面的大利島，沿途景色優美，遠處還能清楚看見愉景灣，海上還有好多水母。而走到坪利路的最右方有個小沙灘，非常適合小朋友玩沙。另外，島上居民在沙灘上放置一些舊玩具及車呔製成的鞦韆，「用嚟打卡都唔錯，但自行判斷俾唔俾小朋友玩，因始終有點殘舊。」

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第8站︰坪洲遊樂場

最後，Miss Swan Swan一家到碼頭附近的海邊遊樂場遊玩，雖然遊樂場沒有特別之處，但喜愛遊樂場的孩子卻非常開心。

遊樂場放電。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

Miss Swan Swan表示，坪洲碼頭除了可乘搭船返回中環外，還可以搭船到愉景灣，船程只需10分鐘。他們一家最後選擇到愉景灣享用晚餐，結束離島一日遊。

文章及相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權

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責任編輯：王明芳

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