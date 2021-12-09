【安心出行】購第四代平安手機送「安心出行」智能手機　長者安居協會：有長者驚出門

▲ 長者安居協會「一線通平安鐘TM」服務推出 第四代平安手機 ，長者安居協會行政總裁王虹虹（王蓉）。（ 陳國峰攝）

港府由今（9日）起強制要求市民進入所有處所均必須使用「安心出行」掃二維碼，而65歲或以上長者等可獲豁免。長者安居協會指歡迎政府有關安排，認為不少長者不習慣使用智能手機，現階段不適合強制他們使用「安心出行」，協會又指，曾有不少長者因不懂使用程式，要向協會求助，部分長者更有因而有情緒，向協會指「以後都唔出街」。

長者安居協會行政總裁王虹虹（王蓉）表示，就市民進出處所需要使用安心出行或「填紙仔」，早前收到不少長者查詢，主要在措施推行初期長者不了解新措施，例如不知道何處需要使用程式，「唔好話應用程式，有時填紙都會有困難」，以及自己是否必須使用程式等，也有長者因為無智能電話求助。

她續指，當時接獲大量長者查詢，部分人「有少少情緒」；今次政府宣布將「安心出行」進一步推展至食肆，相信長者已消化有關訊息，反應未有上次般激動。而協會除解答查詢，亦有協助使用智能電話用戶下載應用程式，以及教授使用方法。

另外，長者安居協會推出第四代平安手機，升級定位追蹤及保安功能。 新款手機以Wi-Fi、GPS和LBS三重定位，提高位置追蹤準確度，用戶家屬亦可透過手機應用程式，了解用戶的實時位置。若啟動「防火牆」功能，則可攔截非電話簿內的電話號碼，避免接收陌生或推銷電話。

王虹虹表示，由於第四代平安手機不是智能手機，故無法安裝「安心出行」應用程式，但協會已購入數百部智能電話，並預先下載「安心出行」，會以先到先得形式免費派發予購買第四代平安手機的長者，以防政府日後取消豁免安排。新用戶可獲贈另一部已安裝「安心出行」的智能手機，並有專人上門指導使用，即使日後政府取消豁免後，長者仍可繼續出入公共場所。

▲ 長者安居協會「一線通平安鐘TM」服務推出 第四代平安手機 。（ 陳國峰攝）

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記者：洪芷晴