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【絲打圍爐】連詩雅抗拒跟外國人拍拖　鬼妹仔鄭融大方談老外長處　

娛樂 16:15 2021/12/09

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蝦頭、鄭融、連詩雅談異地戀。

由蝦頭（楊詩敏）、連詩雅主持的「絲打圍爐」新一集找來有鬼妹仔性格的鄭融作嘉賓，三女討論與外國人拍拖，有多年跟外國人拍拖經驗的鄭融竟說不願再跟老外談戀愛。

蝦頭先同她們來個熱身遊戲，就是跟兩個「鬼妹仔」玩疊字，大講抱抱、攬攬、鍚鍚及愛愛，蝦頭認輸，竟然不敵兩個原來愛撒嬌的女孩。

鄭融即講跟老外拍拖就是沒有這種情趣，因他們根本就沒有撒嬌這回事，連一個形容撒嬌的英文字都無，所以這些疊字從來都無用武之地。

說到外國男人長處，二人都笑不攏嘴。

Shiga 插嘴說自己雖然沒有跟外國人拍拖，但自少在外國人圈子長大，都發現有這個問題，可能因為這樣，所以暫都未試過跟外國人一起，兩女亦表示外國人比較直接，不愛轉彎抹角。

鄭融還說跟老外一起，不只沒有得撒嬌，就連每次鬧交都輸，非常沒癮，因為除了一個粗口字，實在太少英文字可以用。曾經試過為了鬧交要作好準備，特別做功課去找定英文形容詞去對付。

鄭融分享異地戀經驗。

被談到為何跟八年的老外分手，她說最終原因都是因為文化差異，認為現在都是想找個「飲茶、食點心」多一點。有經驗的她，暫時表明不願再跟老外談戀愛。

蝦頭試過跟泰國人拍拖，這都已經算是她跟外國人拍拖的經驗了，直言渴望有個個子大的男人抱著自己的感覺。

說到體質身型，三女大方談男性性器官，鄭融答外國人未必是一定大，都有可能細，無比較就無問題。Shiga就自言未見過外國人的，要見過先可討論。

再談到女性身型，Shiga認為她這些骨感型，其實只是本地人喜愛，令到蝦頭不知好嬲定好笑！而鄭融以Curvy 身型來形容蝦頭，她欣然接受。

鄭融續說老外心底間其實比較喜歡有點「肉地」的女孩，所以對亞洲人身形是有點偏好，所以蝦頭在他們的世界是很有市場的。最後，鄭融大力推介她身邊的老外朋友予蝦頭，氹得蝦頭不知幾開心。

最新影片：《全民造星IV》大熱訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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