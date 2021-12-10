【人美心善】老婦意外墮樓倒掛4樓窗台　23歲女生寒風中抱緊半小時營救

▲ 內地一名老婦意外墮樓倒掛樓下欄杆，樓下女生抱緊老人半小時。

伸出援手可救人一命！內地有名老婦於上月意外墮樓，倒掛在樓下窗台的欄杆，樓下女生發現老人，立即奮不顧身抱緊老人，最後女生在寒風中抱緊老人約半小時，消防員成功前來救援，2人都沒大礙，該女生的行為感動了不少人。

老婦墮樓卡住樓下欄杆

綜合內地傳媒報道，事發於11月24日，遼寧瀋陽發生了驚險的一幕，一位老婦意外墮樓倒掛在樓下4樓的窗台，該窗台是用作放置冷氣機。事發當時，住在樓下的23歲施艾彤正坐在窗邊的桌子旁敷面膜，她突然聽見嘭一聲，以為有人高空擲物，立即拉開窗簾查看，怎料，發現一位老婦頭向下倒掛著，卡在她窗台外的欄杆上。

施艾彤看著搖搖欲墜的老人家，想都沒想就從窗戶探身出去，用力雙手環抱住老人的腰部，同時大聲呼喊樓下的人幫手報警。

▲ 老婦墮樓倒掛在樓下欄杆，樓下女生立即探身外出抱緊她。（影片截圖）

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環抱老人半小時

身材瘦小的施艾彤長時間抱實老人家很累，但她沒有放手，咬緊牙關撐下去緊抱老人，同時一邊安撫老人的情緒，讓她不用慌張不要亂動，跟她說肯定會被獲救。

大約半小時，消防員趕到了現場，救援人員從隔壁的窗台跳過來接住老婦，此時施艾彤才敢鬆手回到屋內，去開門給其他消防員進來拯救。當時施艾彤才發覺自己穿著單薄的睡衣，可知道當時戶外氣溫低至零下近10度，她的手已沒有知覺，渾身痠痛，身體不停發抖。她猶有餘悸︰

說不害怕是假的，當時在想欄杆能不能承受得住兩個人的體重，萬一我們都掉下去怎麼辦？

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其實她很害怕，跟家人打電話後還哭起來了，但看到老婦成功獲救，身體沒有大礙，施艾彤覺得一切都是值得，「人救下來就好，其他的都沒事」！她的英勇行為感動不多人，網民大讚「人美心善」和「正能量值得讚揚」。

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責任編輯：王明芳