【青春弒戀】繁華都市中追求愛　在生命打擊中勇敢走下去

▲ 林哲熹（右）與李沐（左）參演《青春弒戀》。

《青春弒戀》在明日（12月9日）於香港上映，電影早前在第58屆金馬獎榮獲最佳導演—何蔚庭、胡至欣、最佳女配角—陳庭妮、最佳新演員—李沐 、最佳剪輯—何蔚庭、李蕙，以及最佳音效—杜篤之、江宜真、陳冠廷等5項大獎提名。

導演何蔚庭特意為香港觀眾錄了短片稱:「香港的觀眾朋友們大家好，我是《青春弒戀》的導演何蔚庭、《青春弒戀》是個愛恨情慾交織的故事，接著一位青少年隨機砍人案件，揭開6位看似毫無關聯的角色，其實中間交織很多解不開的感情。」

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繁華都市中追求愛

至於女配角陳庭妮也對香港觀眾介紹自己在電影中的角色：「在《青春弒戀》我飾演的是Monica的角色，戲裡面有6個角色，6個角色在繁華都市中追求愛，且感到孤寂，Monica也是，她在生命中一次又一次打擊中，如何勇敢堅強走下去。」

在電影中Monica一角外表性感，擁有一種自然不做作的魅力。她曾在成人網站將與男友兩人性愛過程全程直播，她成為了該網站的知名網紅，令所有男性為之瘋狂，但她非常需要擺脫這個過去，因為她想成為一個真正的演員。

▲ 陳庭妮認為電影《青春弒戀》資訊量大，眼睛看到的不一定是事情的本身。

而主角之一的姚愛寗在電影中挑戰Coser角色：「我在《青春弒戀》中飾演綺綺，一個青春無敵的高中生，但是她背後卻有很多搞怪的想法。」

綺綺一角是未成年的女高中生，個性早熟、愛玩又叛逆，夢想著當一個Coser，證明自己很受歡迎，享受異性停在自己身上目光，於是她穿著最新拿到的性感武士裝誘惑著明亮，想體驗接吻的快感，但她沒想到男人想要的，不只是接吻這麼簡單⋯⋯

▲ 《青春弒戀》是金鐘新人李沐首當電影女主角之作。