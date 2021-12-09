【公務員學院】張曉明稱公務員需加強自我學習　學院要著力培養愛國意識

▲ 張曉明稱公務員學院有設立的必要。（港台截圖）

公務員學院今日成立。港澳辦副主任張曉明以視像致辭，稱公務員為訓練有素的隊伍，是治港主力軍，但需要面對，如何更好地履職盡責，提高政府的管治能力和水平，強調全體公務員要加強自我學習，港府也要加強系統培訓。

張曉明提到，公務員的培訓課程供不應求，缺口很多，多有不便，認為學院能夠補短板，強調中央對公務員培訓工作高度重視。

他又提到，在反修例風波後，對加強公務員培訓的必要性及重要性，都有更深切認知，在公務員培訓中，把握好正確方向及有關重點，都有更深切認同，直言公務員學院要著力培養公務員的愛國意識、為民情懷、世界眼光、戰略思維。

他續指，港澳辦會借助內地資源，大力支持及協助做好公務員培訓工作。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：陳宛彤