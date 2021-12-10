淘寶／天貓香港十大熱銷榜單出爐！ 聖誕禮物最想收到它？

每年聖誕節，挑選禮物就像探究哲學問題般讓人反覆思量，愈想愈「腦閉塞」。今年同樣下不定主意買甚麼禮物嗎？不如參考淘寶／天貓香港最新公布的全港十大熱銷榜單，當中名列榜首的產品，相信人人都想收到，到底是甚麼？一起來看看完整榜單，可能從中找到你的送禮靈感。文末還有promo code和購物攻略，記住看到最後！



完整榜單「晒冷」 大閘蟹都榜上有名?

送禮物絕對是一門高深的學問，送贈的人想送得有心思，收到的人又想有驚喜。要滿足兩方的訴求，淘寶／天貓香港幫到你！他們最新公布了今年下半年全港十大熱銷榜單，就連今季當造的大閘蟹也在天貓香港榜上有名，除了因為適逢蟹季外，最重要是由香港正規蟹行從江蘇太湖鮮活捕撈，直送到港，確保新鮮。而且不論雌雄，每隻蟹均足4.5至5両重，肥大肉嫩，蟹糕豐腴，因此吸引不少人訂購。12月還是蟹季，一定不可以錯過本年最後入手機會！而最令人意想不到的是，淘寶最熱賣的產品竟然是《偶像梦幻祭2》時光徽章，它是一款偶像育成類的手機遊戲，主題圍繞青春、偶像、高校生和音樂，由玩家親手打造心目中的「男團」，在中港相當受歡迎，因此其周邊產品一出亦被瘋搶，成為榜首絕非浪得虛名。

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(2) Apple AirPods Pro: https://m.taobao.hk/products/-I221001006925.html?spm=20210819.ppc_v1.D12Topick

(3) SK-II神仙水: https://m.taobao.hk/products/-I221000940328.html?spm=20210819.ppc_v1.D12Topick

(4) 同仁堂安宮牛黃丸: https://m.taobao.hk/products/-I221000550832.html?spm=20210819.ppc_v1.D12Topick

(5) Dyson Supersonic風筒HD08: https://m.taobao.hk/products/-I221001338104.html?spm=20210819.ppc_v1.D12Topick

(7) 正宗特級陽澄湖大閘蟹: https://m.taobao.hk/products/I221001352555.html?spm=20210819.ppc_v1.D12Topick

(8) Estee Lauder Advanced Night Repair再生基因修復精華: https://m.taobao.hk/products/-I221000524654.html?spm=20210819.ppc_v1.D12Topick

(9) HELENA RUBINSTEIN速效修復日晚霜套裝: https://m.taobao.hk/products/-I221000974272.html?spm=20210819.ppc_v1.D12Topick

(10) Samsung Galaxy A52 5G: https://m.taobao.hk/products/-I221000802084.html?spm=20210819.ppc_v1.D12Topick

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(1)《偶像夢幻祭2》 時光徽章 : https://detail.tmall.com/item.htm?id=651462877518

(2) 小白鯨智慧掃拖地機器人 : https://detail.tmall.com/item.htm?id=606003061473

(3) 科沃斯地寶N9+拖地機器人 : https://detail.tmall.com/item.htm?id=637352619836

(4) InAndon／音王C20 MAX家庭卡拉ok點唱歌機 : https://detail.tmall.com/item.htm?id=629577546785

(5) 石頭掃拖機器人G10 : https://detail.tmall.com/item.htm?id=653553165245

(6) 極米NEW Z6X投影儀 : https://detail.tmall.com/item.htm?id=566714273212

(7) 極米H3S投影儀 : https://detail.tmall.com/item.htm?id=585910543366

(8) 小米Redmi K40 手機 : https://detail.tmall.com/item.htm?id=637860923312

(9) Apple iPhone 12 : https://detail.tmall.com/item.htm?id=630056407457

(10) Ulike藍寶石冰點脫毛儀 : https://detail.tmall.com/item.htm?id=610766148349

(11) Tripollar初普 Stop Vx Gold射頻提拉美容儀 : https://detail.tmall.com/item.htm?id=624048370015

(12) Ubras雲朵無尺碼背心式無痕內衣 : https://detail.tmall.com/item.htm?id=575286540695



聖誕購物？梗係雙12！ 1 APP搞掂 兩種體驗



看畢完整榜單是否心動想立即行動呢？行動前先看看以下的購物攻略，可以幫大家慳更多。適逢雙十二購物狂歡節，淘寶和天貓香港均有特多優惠推出，除了多款精選貨品以優惠價發售，只要懂得把握不同的限時優惠，簡單一個APP便可享盡兩種購物體驗，買到最平！



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還有兩個星期就到聖誕節，爭取時間快到淘寶和天貓香港搶購心水禮物，給親朋摯愛送上節日驚喜！

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（特約）