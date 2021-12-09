【良心發現】13歲雛妓被迫下海接客　良心嫖客救出送回家︰我也是孩子的爸爸

▲ 陝西省一名13歲少女被誘騙至西安賣淫，幸好遇到一名嫖客良心發現，將她救出並送回家。

少女因學業問題輟學打工，恐怕會遇人不淑。內地陝西省一名13歲少女小愛（化名）因感到讀書壓力大而輟學，毅然出市區打工，期間被誘騙至西安陪酒，進而被禁錮毆打和強迫賣淫，幸好遇到一名嫖客良心發現，感嘆自己也是孩子的父親，決定將小愛救出並送回家。

據內媒《華商報》報道，家住陝西省某市的朱澤（化名）表示，近月其13歲女兒小愛因感到讀書壓力大而輟學，由於女兒想踏出社會體驗一下，故出了市區打工。當時她經常到閨蜜家留宿，所以不常回家，父母也沒起疑心。

少女不時致電父母「報平安」

惟自從11月中旬，她就一直沒有回家，但有時會致電父母「報平安」。11月24日，朱澤收到一個陌生電話，接通後發現是小愛打來的，「孩子說心情不好，想要500元，我擔心她拿著錢亂跑，就沒給。」之後他感覺不對勁，多次回電女兒均未能接通。

直至本月5日凌晨2時許，朱澤見到一個陌生的外地號碼連打5次電話給他，接通後聽到小愛的聲音︰「爸爸救救我」！不久之後，就有一位陌生男士將其女兒送回家。

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該位陌生男名叫大海（化名），是一名嫖客，當日他向指定帳戶支付1,000元人民幣（約1,200港元）後，於5日凌晨12時，小愛被安排去接侍他。

嫖客問少女是否被迫︰哥哥可以幫你

大海見小愛神色有異，遂問她是否被強迫，「如果你是被強迫的，哥哥可以幫你，你要相信哥哥」，小愛才哭訴自己的情況，希望有人能帶她逃走。大海聞言良心發現，決定讓小愛先用他的電話聯絡爸爸，並在確保周圍無人把守後，便帶她離開酒店及送回家。

小愛透露，在市區打工僅一星期左右，便被朋友介紹的男子誘騙至去西安做陪酒，並稱工資很高。結果到達後有一夥人要求她接客，手機亦被他們弄丟了，「然後給我洗腦，我沒同意，之後不讓我回家。」

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少女被拍下裸照威脅

她之後被帶進一個房間，內有十多人，其中有兩個女人毆打她，「她們迫我跪地，然後一直打我，我也不知道被打了多久。」第二天，那夥人見小愛想逃跑，就用熱水壺砸她的頭，並拍下其裸照威脅她。小愛被迫屈服及多次賣淫，他們會在晚上送她到酒店，第二朝6時接她回去。

他們脅迫我、毆打我。我記不清出去了多少次，去了多少酒店。

即使她跟那些客人說自己只有13、14歲，但對方都沒有停手。而那夥人為了不讓小愛的家人報警，便不時借她用手機向家人報平安。直至小愛遇見了嫖客「大海」，她才得以逃出生天，大海解釋︰

自己也是一個孩子的父親，得知小愛是未成年的孩子，且被強迫時，很心疼。

小愛與父母重逢後，向父親展示傷勢，可見頭皮結痂、手腳瘀青，衣服袖口處更有小量血漬。但小愛表示，衣服上的血漬來自另一名被打少女，因她曾嘗試逃跑，傷勢更嚴重。朱澤向大海道謝，並帶小愛報警求助，目前警方已立案，並帶走10多人調查。

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責任編輯︰王明芳