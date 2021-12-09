【防疫規例】涉無使用安心出行或違限聚令　屯門酒吧及夜店拘捕12人

▲ 警方自本月7日起，突擊巡查區內多間酒吧及夜店，拘捕10男2女顧客。（警方提供）

警方今日（9日）表示，拘捕12人，因無使用安心出行或違反限聚令，涉嫌違反防疫規例，向有關人士發出定額罰款通知書。

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屯門警區刑事部及軍裝巡邏小隊人員跨部門，自本月7日起，突擊巡查區內多間酒吧及夜店，拘捕10男2女顧客，年齡介乎18至23歲，因沒有使用安心出行或違反限聚令，而一名處所19歲女職員及一名27歲男職員，因沒有佩戴口罩及未能提供已接種疫苗紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）及《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。



另外，一名35歲處所男負責人則涉嫌違反防疫規例，涉事處所亦被發出通告，禁止於指定時間內提供在處所內進食或飲用的食物或飲品，並只容許安排不多於2人同坐一桌等，為期14日。

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責任編輯：余思嵐