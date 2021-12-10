【靚太安樂窩】一家三口迎小生命來臨大翻身兒子房　慳家靚媽$17500打造高質實用兒童睡房

▲ 靚媽Suyee表示，網上訂製傢俬、訂購淘寶用品及歐化床褥共花費$17,500。

不少家庭在迎接新成員前，都會翻新家居，務求善用每吋空間。有80後夫婦即將迎接第二個孩子，於是花約$17500將現時兒子房間大改造，變成一間充滿童真及實用性兼備的睡房。

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靚媽Suyee接受TOPick訪問時分享，約6年前購入大埔太湖花園並進行全屋裝修，4年前誕下兒子，眼見他的上學書本、雜物開始增加，加上今年一家三口準備迎第4位成員，舊有設計已不能應付現有及將來空間需要，因此決心將46呎睡房大翻身。

6年前未有小朋友無考慮咁多，張舊上下層床係朋友比。但大仔開始返學，好多雜物，成日為左整齊收納D野去煩惱。間房得張上3尺下4尺雙層床，又冇櫃，個空間唔實用，同要準備迎第4位成員，把心一橫整好間兒童房。

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網上平台訂製傢俬

Suyee表示構思房間設計時，以實用和大量儲物空間為主。在網上找到一間傢俬訂製平台之後，出於好奇心便嘗試約上門度尺。歷時3個月商議及裝修後，他們最後約花$13000設置上下層床連收納床櫃、衣櫃、書枱及書櫃。

第一次網上訂製，初時擔心用app溝通得唔得，但出於嘗試就約上門度尺再睇下。3日起好設計圖，由度尺到傾好大概2個月。3D模擬圖做好就等就1個月國內生產傢俬，佢會影相比你睇設計、選用顏色，係岩就安排發貨同安裝，1日完成組裝。

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Suyee: 品質同價錢都有驚喜

以一個經濟實惠的成本，就將有限地方變出大量儲物空間，Suyee和家人都表示相當滿意，「仔仔不停話好靚好鍾意，呢個設計真係省卻收納煩惱，仲要預算內完成」。除此之外，她更在淘寶購入其他寢室用品及擺設裝飾孩子房間如床欄、書櫈及書枱燈等，為小生命的來臨做好安排「BB到大個D就可以瞓下層，阿哥移上上層床瞓」。

工程詳情：

裝修時間為3個月，裝修費用：$17,500，當中包括度尺、設計、傢俬訂造及安裝、淘寶等。

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責任編緝：張懿慧