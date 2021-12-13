【健康問題】維他命C補充劑過量可致肚瀉及腎石　營養師教吃水果攝取足夠維他命C

▲ 註冊營養師盧綺欣，教你吃水果攝取足夠維他命C。

Fiona是我其中一位減磅新戰友，跟她會面數次，得悉她每天都會進食維他命C補充劑。

今天與她見面時，便問個究竟。她說︰「冬天是流感季節，如今再加上新冠疫情，所以，習慣了每天都吃一粒維他命C補充劑，增強一下抵抗力。」

過多維他命C對身體有害

我回應︰「維他命C的確可維持抵抗力，但適可而止，身體並不需要太多維他命C呢！過多反而對身體有害啊！」

維他命C對身體的確很重要，除增強抵抗力外，更有防衰老、促進傷口癒合及幫助身體製造骨膠原，以維持骨骼、軟骨、皮膚健康等好處。至於攝取分量，成年男或女性建議每天約為45毫克。然而，市面上，普遍維他命C補充劑劑量可高達1,000毫克，比起建議攝取量高出20多倍。長期攝取過量維他命C，有機會導致腸胃不適、肚瀉，甚至增加患尿道炎或腎石的風險。

▲ 註冊營養師盧綺欣表示，吃半碗木瓜，已攝取足夠每日所需的維他命C。（iStock圖片）

聽罷，Fiona說︰「這麼嚴重？但如果不吃補充劑，應該如何攝取足夠維他命C呢？」

「其實，維他命C存在於大部分新鮮水果，例如︰1個奇異果、5粒士多啤梨、半碗木瓜或半個中型橙，已足夠每日所需。」我說。

Fiona驚訝地說︰「原來就這麼簡單？以後我就將花在買補充劑的開支，用來買水果好了！」

撰文：盧綺欣（尚營坊註冊營養師）