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【煽惑他人】網上群組涉煽惑他人三罷及杯葛選舉　警方拘捕4人包括網媒記者及家庭主婦

社會 18:12 2021/12/09

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網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信(中)。(曾秋文攝)

警方昨日 (8日)以「煽惑他人參與未經批准集結」及「煽惑他人刑事毀壞」罪拘捕4人，涉嫌透過網上社交媒體平台Telegram，煽動他人在今年11月20日及12月9日，參與未經批准的集結，及散播煽動他人刑事毀壞的言論。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，近日發現有人在Telegram開設群組，提倡反對政府擴大使用「安心出行」、鼓吹市民不要接種新冠疫苗，以及呼籲市民參與今年11月20日和12月9日的未經批准集結和「三罷」行動，鼓吹使用暴力大肆破壞，涉嫌干犯「煽惑他人參與未經批准集結」及「煽惑他人刑事毀壞」罪。同時，警方發現有人在該群組和其他網上途徑呼籲他人在12月19日的舉行的立法會換屆選舉投「白票」。

經深入調查後，警方昨日分別在黃大仙、屯門、西貢和灣仔拘捕2男2女，年齡介乎29至42歲，包括群組管理員，他們分別報稱無業、任職網媒記者、媒體創作及家庭主婦，涉案群組有逾500人。行動中檢獲9部手機和1部電腦，行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

譚威信指，涉案群組有人直接呼籲他人在立法會選舉當日，投白票或不要去投票，亦有人以「裝修」等字眼鼓吹大肆破壞；又強烈譴責有人在社會同心抗疫之際，煽惑他人逆向而行，為公共衞生帶來風險。

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記者：曾秋文、蘇文軒

 

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