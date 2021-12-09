【全民造星IV】白衣天使鍾卓穎獲丈夫無條件支持追夢　Ash：發生任何事他都愛我

▲ ViuTV節目《全民造星IV》現正熱播，大熱倒灶的「白衣天使」鍾卓穎（Ash）受訪。

ViuTV節目《全民造星IV》成為網上熱話，當中甚得網民歡心的B組參賽者鍾卓穎（Ash）早前卻被淘汰，60強止步，網民大表可惜同時感不滿。

人美心善的Ash本來是一名嬰兒深切治療部護士，這位「白衣天使」接受TOPick專訪透露全靠家人、同事，以及丈夫都十分支持她參加《全民造星IV》追夢。

現在她雖然出局，不過Ash已成網民心目中的未來女團人選。

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▲ （陳國峰 攝）

踏入《造星》之旅

其實Ash起初沒想過參加《全民造星IV》：「從小到大都很喜歡唱歌，但本身有份穩定職業及已有家庭，當時沒想過參賽。不過生命中發生了很多事情，包括上班經歷及一些人離世等，令我覺得有些機會不是經常有。」

既然年紀尚輕加上體力能夠應付比賽，現年23歲的Ash覺得要試一次才無悔：「應該要為我的人生做我喜歡的事情，去嘗試一下。」

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60強止步

Ash踏上《造星》之路，最終未能晉級40強，大方的她於台上向隊友送上祝福，場面感人。

當日電視機播放自己被淘汰的一幕時，Ash指正跟其他隊友各自在家觀看節目：「回想起過去發生的點點滴滴忍不住哭出來，整個Period都很珍貴，很久沒遇過這些真誠的人。能夠認識這班將心拿出來說真心話的朋友，加上彼此間的信任，整個B組如大家庭般。」

▲ （陳國峰 攝）

她已盡力完成各項表演：「離開比賽時，在此完結也不要緊，我沒有不甘心，但我很不捨得這個地方。在那刻輸和贏已不再重要，因為我獲得的已經很多，有一班朋友及所學到的，自己亦做好心理準備會被Foul，只是到發生那刻都會很不捨得。」

Ash坦言從來沒一個確實的目標要成為歌手或加入女團：「參加比賽是抱着一個嘗試的心態，一直沒有想過自己會走到有多遠，當然參與過程愈久會愈開心。只想人生可以嘗試更多事情，參加過程中知道自己原來真的很喜歡唱歌，以及享受在台上表演的感覺。」

豁達面對評論

成為公眾人物需要面對不少壓力及評論，Ash表示：「以前的自己是就算有100個人說我很好，但只要有1個人說我不好，腦海中都會不斷地想這件事。後來，當發覺是沒法去改變別人的想法時，成熟一點的做法就是冷靜。」

她續指：「為何我要為了一些不認識及不喜歡我的人，而忽略了一些一直在支持我的人？」

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家人支持追夢

Ash有一個比她大10年的哥哥及比她大20年的家姐：「他們也很喜歡唱歌，且很支持參賽。曾想過叫哥哥去參加以前的《造星》，不過他覺得自己上了年紀且需要工作，因而會想得比較現實。」

她又謂：「來到這一屆便經常鼓勵我去試，覺得後生一定要去試，老了便沒有機會，即使『唔得』亦至少試了。」

追夢者背後的男人

原來，Ash跟丈夫正是因為唱歌而結緣：「他曾經也有機會在這方面發展，不過其家人希望他可以腳踏實地去打工，所以已放棄這夢想且覺得已過追夢階段。當他看見我有機會嘗試，便非常支持我。今天我能夠在此讓大家認識，他的功勞一定是不少。如果我有能力走得更多更遠，這份決心也是他給我的。」

▲ （陳國峰 攝）

Ash的丈夫比她年長5年，二人拍拖3年後於去年結婚：「他（丈夫）在餐廳工作，並性格很樂觀。他只想我可以去做想做的事情，並經常掛在口邊說：『你做甚麼我也會支持你』。」

從事演藝行業難免需要跟異性有身體接觸，問到怕不怕丈夫呷醋？Ash笑言：「曾問他如果拍劇要跟男主角親吻怎麼辦？他說他不會生氣，並謂如果我跟演員Kiss了多少啖便要跟他Kiss多少啖。他知道自己支持我做這行發展是一定會包括這些事，他想得很清楚才支持。」

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丈夫，就是Ash的最大後援：「我們從拍拖到結婚至今，無論發生任何事他都會愛我。一對戀人之間最重要是愛，如果不夠愛一個人，便不會願意去為他付出或支持對方。」

「為何我當初會嫁給他？如果談到到愛，他就是到了死那刻都會是全世界最愛我的那位男人。」Ash說：「以前無論遇到任何艱難的階段，他沒有怨過一聲，且不會覺得我的煩惱是小事，一定會在我身旁。若然我做錯了甚麼事，當全世界都在罵我，但我調轉頭時，他都一定會在。」

目前仍是白衣天使的Ash正考慮同時發展演藝事業及當兼職護士：「嘗試能否平衡到，我也考慮了一段時間才作決定。」

相信觀眾會期待能再次看見Ash的演出。

記者：梁樂欣