【大專院校】20所自資院校收生人數低於預期　珠海學院本學年僅收66人

▲ 珠海學院本學年收生人數為66人。（經濟日報資料圖片）

中六適齡就學人口持續下跌，部分自資專上院校面對收生困難，至少20所院校收生人數較預期少，其中珠海學院收生人數僅得66人，是預期收生人數的不足一成；青年會專業書院收生僅5人。

教育局提供28所自資院校於本學年預期及實際收生人數，涉及自資副學位、一年級學士學位及銜接學位。截止2021年10月底，除去未有提供相關數字的院校，有20所院校的實際收生人數比預期低。當中珠海學院預期2021/22學年錄取680名學生，但實際收生人數為66人，比上學年的82人減少近2成，為預期收生人數的約9%。其中一年級學士學位預期收生人數為480人，實際收生人數僅31人。

香港伍倫貢學院預期收1,900人，實際收生數字為649人，為預期人數的3成，亦比去年大減逾700人。青年會專業書院預期收40人，最終錄取5人。職業訓練局今年共錄取2,377人，比上學年大減約730人，不過仍達收生目標的約8成。

另外，不少院校收生人數有下降，香港大學專業進修學院保良何鴻燊社區書院本學年錄取1,023名學生，比預期少逾680人，亦比上學年收生減少逾110人；香港恒生大學去年錄取1,987人，今年錄取人數減少逾160人，實際收生人數為1,823人。

不過在整體學生減少的情況下，仍有院校收生比預期多，明愛白英奇專業學校本學年預期收生258人，實際收生327人；香港大學專業進修學院及香港大學附屬學院預期收取3,247人，最後錄取3,732人，比預期多485人，亦比上學年多收生345人。香港理工大學轄下專業進修學院和香港專上學院本學年錄取5,962人，雖比預期少，但比上學年多267人。

職訓局回應查詢時表示，應整體DSE考生人數持續下跌，同學面對多元化的資助及自資課程，選取自資課程的同學一般會較少，又說VTC於2021/22學年整體收生情況合乎預期，解釋由於VTC 提供的課程大部分為政府資助課程，較多同學會選擇資助課程，自資課程相對較少同學選擇。

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記者：黃悅晴