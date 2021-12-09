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【碳中和】機管局擬2050達至淨零碳　明年起試用可再生柴油

社會 17:14 2021/12/09

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

（由左至右）機管局飛行區運作總經理方瑞文、 機管局可持續發展總經理李仲騰、 機管局基建設施工程及維修總經理湯遠敬。（陳永康攝）

機管局早前發表可持續發展報告，今日（9日）再宣布碳中和計劃，以2018年為基準，期望在2035年能減少實際排放量55％，並於2050年年底前達致淨零碳排放。

機管局可持續發展總經理李仲騰表示，機管局已制定碳管理行動計劃，包括明年試行可再生柴油、推行地勤設備共用計劃，禁區車輛電動化等。

被問及一系列措施會增加多少營運成本，和會否轉嫁乘客。李仲騰表示，減碳是機管局一直以來的工作，開支屬一般營運成本，而非額外新增的項目。他又指，整體增加成本難以計算，惟在2035年前機場可透過自身措施減排，無需動用額外資金購買碳排放限額，是相對積極。

機管局為減排，明年擬試用可再生柴油、明年內增購約310台電動地勤設備、2030年將所有禁區車輛改為電動車。

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記者：陳梓蔚

 

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