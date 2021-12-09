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【工時過長】調查指7成半教師每周工作逾51小時　8成半教師壓力大現負面情緒

社會 17:50 2021/12/09

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教聯會及教工會促教育局關注教師工時過長問題。（機構提供）

本港教師工時長、壓力大。有調查發現，近7成半教師每周工作超過51小時或以上，較去年6成有所回升；8成半教師感到工作壓力大，壓力來源主要是行政工作、教學及學生情緒問題等，大部分教師過去一周受負面情緒等身心健康問題困擾。

教聯會聯同教工會於今年11月中向全港學校發出問卷，收到逾1,200位在職教師回應。調查發現，有74%教師每周工作超過51小時或以上，較去年的67%有所回升；其中更高工時教師每周工作61小時或以上，進一步上升至34%，反映了普遍教師均期望能減少工時。

調查亦發現8成半教師感到現時工作壓力過大和略大，壓力過大的教師有39%，數字為過去3年的新高，首4項壓力來源包括學校的行政工作有82%、教學有58%、學生的學習差異擴大有57%。絕大部份教師過去一周出現負面情緒；教師整體的快樂感亦由去年的5.16分降至5.13分。調查亦指出教師過去半年平均受到腰酸背痛、頸肩疼痛、及喉嚨痛等健康問題困擾，其中受頸肩疼痛及腰酸背痛困擾的幼師，較整體高出逾1成。

另外，教師自評工作快樂程度平均只5.13分，較去年5.16分下跌，評分屬低於10年的平均值，冀當局關注。

教聯會及教工會稱，對教師的身心健康狀況深表擔憂，促請教育局正視有關問題，期望局方研究訂立教師最高工時指引，研究以精簡學校行政工作，增加人手支援相關工作，減輕教師工作量。建議提高中小學教師病假計算準則，恢復學校可以實報實銷聘請代課教師；並幼稚園提供額外代課的病假津貼，以改善同工帶病回校工作的情況。

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責任編輯：余思嵐

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