【抗癌鬥士】不煙酒港媽體檢確診末期血癌　丈夫辭職貼身照顧終獲骨髓移植重生

▲ 確診末期血癌的譚小鳳，幸獲骨髓移植，又得丈夫陪伴抗病，獲得重生。

確診癌症、生蛇、抑鬱、濕疹、癌症復發，這些一連串的不幸事件，今天譚小鳳娓娓道來，雲淡風輕，彷彿不是發生在自己身上。訪問過程，她說了兩次感恩，化療見效果：「醫生可以對症下藥醫好我，要感恩！」在香港成功配對到骨髓做骨髓移植：「年輕男仔，25歲，願意捐出骨髓，非常感恩！」還有丈夫一路身體力行的支持，正是「關關難過關關過」，譚小鳳又一次重生。

像許多人確診，都是由於身體檢查得知，譚小鳳也是一樣。2013年7月，她身體檢查發現白血球細胞出現異常，懷疑血癌，再諮詢家庭醫生的意見，報告都是一樣。於是轉介往瑪麗醫院，進行PET Scan（正電子掃描），確診第四期淋巴癌，是一種影響淋巴細胞的血癌。「醫生說，第四期有得醫，無論是第一、二、三期，都是這樣醫。」

▲ 譚小鳳很感恩治療期間，一直有丈夫的陪伴，而張生為人樂觀，縱使治療要耗費不少金錢，但他覺得金錢能夠解決的問題，就不是問題，因此，兩夫妻可以關關難過關關過。（圖片：湯致遠攝）

發現確診，譚小鳳像一般人一樣也會不甘心、會哭。

我一向飲食健康正常，無不良的煙酒，為何會是我呢？我喊的原因，是因為作為阿媽想起個仔，第四期即是末期，會無命死梗，想起阿仔細個無阿媽，無人照顧會否學壞呢？

憂慮、不安襲來，但幸好譚小鳳沒有鑽牛角尖，努力跟從醫生的指示化療、打標靶藥，總共做了6次。做第三次化療後，她再一次進行PET Scan，發現癌細胞無了。「如果有癌細胞，身體就好像聖誕樹般閃晒，但第三次化療後，就無閃了，證明我是用對藥。」

化療期間最怕發燒

化療的副作用，大家也會聽聞，像脫髮嚴重，譚小鳳索性將頭髮剃光。「無預料會咁震撼，第二次化療後，成把頭髮好像椰子殼般脫掉；睡醒枕頭又是有很多頭髮，就算撥一撥頭髮，也會掉很多，所以剃光就不會咁困擾。」

血癌飲食要求嚴格，怕細菌感染，麵包、蛋糕、餅乾、新鮮水果不能吃，怕細菌入血取命。「有人試過食三文治，結果入了ICU。」由於每天都要吃約20粒藥丸，因此譚小鳳有便秘的情況。「我會食罐頭的水果，又或者煲蘋果水及雪梨水飲，想吃少少甜。」

▲ 2017年復發，她在瑪麗醫院做化療。（圖片:被訪者提供）

食物要即煮即吃，不能留，怕細菌滋生。

但那時候身體太虛弱，不要說家務做不到，連吃飯也要用氣力。有時食飯原本好精神，但食食下，就好像氣球洩氣咁，好攰，食唔到，要上床休息。

而因為妻子患癌辭工照顧的張生，總會體貼地說：「唔食唔緊要，你一陣想食就煮過給你。」

譚小鳳也有出現失眠的情況。「在我吃的藥當中，有一隻類固醇藥，最初無經驗，遲食搞到晚上好興奮，就算幾攰也不能入睡，幸好後來知道了，早上食，失眠情況有改善。」但她最怕是發燒入院，因為失眠的情況會更加嚴重。

我好驚發燒，因為醫生見我行得走得，每次總會編排我去路邊的病床，而病房內，許多婆婆夜晚會叫、講嘢，實在無辦法瞓到，我試過幾日幾夜無瞓過覺。

但最痛苦是化療之餘，還要受生蛇之苦。「因為化療會令身體抵抗力差，知道有機會生蛇，但無想過嘔、失眠、脫髮，連生蛇都中晒。幸好我發覺得早，未有出現水泡。」但譚小鳳吃了一星期抗生素，未見好轉，於是要食多一個療程。

醫生話未好返唔可以做化療，那我之前做的3次化療豈不是前功盡廢？我在療程期間都無喊過，但生蛇便喊，出現抑鬱，要見心理醫生。

醫生教她深呼吸，學習放鬆、安靜下來，又叫她遇不適或憂慮，要找人傾訴。「因為我抑鬱不算嚴重，所以不用食藥，只是見過醫生兩次。」慶幸是生蛇只是維持了一個月，而譚小鳳可以順利進行第四次化療。

▲ 張生曾經心臟病發險死，兩個月後，太太譚小鳳又癌症復發，他樂觀地說：「媽咪（跟兒子叫），是上天安排我留下來照顧你啊！」（圖片:被訪者提供）

癌症復發骨髓移植重燃生機

譚小鳳總共做了6次化療，之後兩年每3個月要打一枝標靶針，總共打了8枝，期間花了廿幾萬。「因為患病，我和先生都沒有工作，只是層樓供完，申請援助，資產審查不合格。醫療保險也只是claim到十幾萬，其餘要自己補貼。」

不幸是兩年後（2017年），譚小鳳的癌症又復發。

是不開心，咁快就復發。有問過醫生，其他人話打完標靶藥要找中醫調理，是否因為我無找中醫，所以復發呢？醫生耐心告訴我：「有些人看過中醫也會復發啦！不要怪責自己。」

醫生除了提議譚小鳳繼續化療去控制病情外，還將她轉介去骨髓移植中心。「因為不做骨髓移植，可能又再復發，但已不能再做化療，因為承受不了藥物的侵蝕性。」但兩個姊姊的骨髓都不脗合。當時在香港找不到適合的捐骨髓者，但反而在美國找到。

但連按金、醫院驗血費用、血幹細胞運送等，要四、五十萬港幣。我先生毫不考慮說要做，其實一直以來，我都無想過放棄，但我和先生都無收入，個個月全部由「水塘」拿出來，做骨髓移植會給家人很大的經濟壓力。

幸好一個月後有好消息，在香港找到一位年輕人的血液脗合，對譚小鳳來說是一個奇蹟。「但我都有些擔心，因為我要做化療先將癌細胞清除，然後要抵抗力轉好，可能要等幾個月，才可以做移植手術。屆時會否年輕人身體有變化？又或者改變主意不捐骨髓呢？」最終，譚小鳳在2018年6月，成功做了骨髓移植。

做骨髓移植也不是一了百了，也有機會排斥，而譚小鳳就出現皮膚排斥。「我算好彩，出現不算嚴重的濕疹，夏天的時候，就算30多度，都由頭搽到落腳搽潤膚膏。」身體也是很虛弱，一天只能做一件事，好容易累，經常要回家叉電；直至2019年底，譚小鳳才慢慢重過正常生活。

「我希望捐贈者能夠見到我健健康康，因此我今年才致電紅十字會，希望與捐贈者見面，感謝他捐贈骨髓。」現時，譚小鳳每4個月都要回骨髓移植中心檢查一次，就算骨髓移植也有機會癌症復發，但她覺得能夠活著已很好，也不能擔心那麼多了。

▲ 這是譚小鳳其中一幅攝影作品《人生過山車》：「人生有時就如過山車，前一秒在高峰，下一秒可以急墮，但只要樂觀面對，不管高高低低，都能看到夕陽無限好的一面。」（圖片:被訪者提供）

攝影幫助不聚焦患病

面對困境，如果只聚焦於自己身上，很多時候很難走出困局。譚小鳳接觸攝影，緣於當時到醫院抽血，早上8時抽完血，有時要等到12點才見到醫生看報告，這期間她發現癌症中心有攝影班，於是她便報名參加。

「雖然只是4堂教基本的攝影技巧，但卻燃起我的求知慾。我喜歡影蝴蝶，於是便會留意牠的不同種類及生態。」最重要是這班病友，都是癌症過來人，講自己的治療過程、面對的問題，最有共鳴。

你和健康人講，第一次他們會感興趣，第二次ok，第三次就不會有共鳴了。

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譚小鳳表示，醫生醫病，但和這些病友傾訴，就可以醫心。

至於出外攝影，去公園已經是運動了。以前會匆匆行過，現在會停下來看看花花草草，人也感覺輕鬆relax。有一種對生命的追求，不會聚焦癌症的影響，覺得自己好慘。

前一陣子，譚小鳳與一班病友組成的「同心行攝影會」更舉行展覽，她也有作品展出。看著她的精采作品，相信她從大自然的美當中，已捕捉了當中的生命力，無論如何自己也不會輕易放棄。

記者：何小雲