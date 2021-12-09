【公務員學院】林鄭月娥稱必須尊重和認識共產黨理念　增強自覺維護國家安全的意識

▲ 林鄭月娥稱，通過加強培訓、鼓勵學習，推動公務員隊伍精益求精。（港台截圖）

特首林鄭月娥表示，面對日新月異的社會環境，不斷提升的公眾期望，必須通過加強培訓、鼓勵學習，推動公務員隊伍精益求精，更好地服務市民。

公務員學院今日成立。林鄭月娥指，公務員是一國兩制、港人治港、高度自治的核心力量，必須正確理解憲法及《基本法》，故首要任務是，使公務員增強自覺維護國家安全的意識。

她認為，公務員，特別是領導位置的官員，必須尊重和認識中國共產黨的理念和精神，更指作為落實「一國兩制」的主要責任人，特區管治人員亦須對國家實行的社會主義制度有一定的認識。

林鄭又提到，年輕一群公務員，成長時或沒接受，整全和有系統的價值觀教育，故會安排培育正面價值觀和態度的機會，也會培養敢闖敢試、敢為人先，求突破和具前瞻性的思維和工作文化。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：陳宛彤