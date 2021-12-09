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【公務員學院】林鄭月娥稱必須尊重和認識共產黨理念　增強自覺維護國家安全的意識

政治 17:30 2021/12/09

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林鄭月娥稱，通過加強培訓、鼓勵學習，推動公務員隊伍精益求精。（港台截圖）

特首林鄭月娥表示，面對日新月異的社會環境，不斷提升的公眾期望，必須通過加強培訓、鼓勵學習，推動公務員隊伍精益求精，更好地服務市民。

公務員學院今日成立。林鄭月娥指，公務員是一國兩制、港人治港、高度自治的核心力量，必須正確理解憲法及《基本法》，故首要任務是，使公務員增強自覺維護國家安全的意識。

她認為，公務員，特別是領導位置的官員，必須尊重和認識中國共產黨的理念和精神，更指作為落實「一國兩制」的主要責任人，特區管治人員亦須對國家實行的社會主義制度有一定的認識。

林鄭又提到，年輕一群公務員，成長時或沒接受，整全和有系統的價值觀教育，故會安排培育正面價值觀和態度的機會，也會培養敢闖敢試、敢為人先，求突破和具前瞻性的思維和工作文化。

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記者：陳宛彤

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