【死因研訊】8旬老翁疑被誤拔喉後亡　法醫指死者於拔喉後加重心臟負荷

▲ 法醫馬宣立今於死因庭作供。梁錦麟攝

83歲老翁於2016年到瑪麗醫院接受電腦掃描後跌倒，及後因心肌梗塞被送至深切治療部，其間疑因有男護士疏忽致死者出現空氣栓塞，最終不治，死因裁判法庭今（8日）續訊。法醫作供指，死者直接死因為急性心肌梗塞，並推論死者本身心臟已經支撐不住，及後更因拔喉程序加重心臟負荷。

死者祁枝於2016年5月19日，到瑪麗醫院接受電腦掃描後於病房跌倒，被轉至骨科病房後心跳轉差，1周後因心肌梗塞被送至深切治療部。其間疑因有男護士疏忽，在死者坐着時拔去導管，以致死者出現空氣栓塞，最終於同月30日凌晨1時58分因急性心肌梗塞不治，終年83歲。

法醫馬宣立今作供，他引述解剖報告指，死者死因為急性心肌梗塞及冠狀動脈退化硬化，前者為直接死因。在依賴臨床診斷結果下，馬推論死者心臟本身已承受重大壓力、冠狀脈有8成栓塞，以及整條大動脈退化，在空氣栓塞下更令血液流動不順，心臟再需要額外力度將血液泵走。

馬續指，死者於5月27日心臟已經支撐不住，及至28日更因拔喉程序加重心臟負荷，出現心肌梗塞。而為了確實死者有否出現空氣栓塞，馬曾於水中剪開死者心房，惟未有氣泡浮上水面。馬解釋，這亦不代表死者沒有空氣栓塞，因為死者或非即時死亡，空氣在血流循環中被帶走。

馬續指，死者腦靜脈有起泡，或因當時導管被拔去後，有氣體進入靜脈系統並浮上腦部。馬指同時死者肺部、肝臟有積血，亦反映死者心臟功能變弱。

死因研訊明(10日)續。

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記者：梁錦麟