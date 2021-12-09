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【港區國安法】羅冠聰獲邀出席美國民主峰會　李家超批評：甘心做傀儡的懦夫

政治 17:34 2021/12/09

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政務司司長李家超。（經濟日報資料圖片）

美國在本港時間今晚舉辦「全球民主峰會」，獲邀出席的前香港眾志主席羅冠聰，連日被香港和內地官員點名抨擊。其中，政務司司長李家超形容，羅冠聰是「甘心做傀儡的懦夫」。

李家超今午在一個大學學新聞獎頒獎典禮上致辭，主動提到美國舉辦民主峰會，更邀請了「香港逃犯羅冠聰」，形容是笑話和鬧劇。

李家超表示：「逃犯犯了法，無膽面對法律制裁，沒有公信力，更是懦夫，甘心做傀儡，是羞恥，更為人所唾棄。對於這個逃犯叛徒，特區政府必會依法追究到底。」

全國人大常委譚耀宗則以「其身不正何以令人？」為題，批評美國假借民主之名，行破壞民主之實。他表示，預計羅冠聰將對香港的民主制度和選舉制度大肆抹黑和誣衊，強調對此感到極度憤概和強烈反對。

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責任編輯：胡偉明

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