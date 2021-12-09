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【立法會選舉】廉署拘捕2男1女　涉於互聯網轉載煽惑市民「投白票」貼文

社會 17:37 2021/12/09

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廉政公署今日(9日)拘捕3人，涉嫌觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」。

被捕人士為2男1女，年齡介乎22歲至57歲，他們涉嫌在2021年立法會換屆選舉期間違反《條例》第27A條，於互聯網轉載煽惑市民在立法會選舉中投白票的貼文。廉署於行動中檢走數部手提電話，所有被捕人士已獲准保釋候查。

調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。根據既定程序，廉署完成調查後，會將調查結果交予律政司徵詢法律意見，以決定是否作出檢控。

廉署上月亦曾採取執法行動，拘捕另外3人涉嫌干犯該罪行。

立法會選舉提名期於10月30日展開，根據《條例》，由當日起直至投票日(即12月19日)被界定為是次選舉的「選舉期間」。《條例》訂明，「公開活動」包括向公眾作出的任何形式通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料。《條例》適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出。任何人士干犯《條例》第27A條，一經定罪最高可判處監禁3年及罰款20萬元。

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責任編輯：蘇文軒

 

 

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