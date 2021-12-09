【鐘樓鐘鳴】尖沙咀鐘樓相隔71年後再次敲響　明起每日朝8晚12每小時報時

▲ 尖沙咀鐘樓相隔71年後再次敲響。（梁偉榮攝）

尖沙咀鐘樓是香港的地標之一，不過「鐘樓」的鐘聲未必人人聽過，因為鐘樓已經71年沒有敲響過。適逢今年為尖沙咀鐘數首次鳴鐘100周年，鐘樓今日下午6時再次響鐘，並由明天起，每日早上8時至晚上12時，每一小時報時一次。

尖沙咀鐘樓在1915年落成，附屬前九廣鐵路九龍總站，由1921年3月起正式運作，以鐘聲報時，後來因四面時鐘各自裝上馬達推動機件，致計時不同步及鐘聲不一致，令銅鐘在1950年起停止鳴鐘，至今已71年。

適逢今年是首次鳴鐘100周年，康文署在2020年起已徵詢古物古蹟辦事處、鐘樓銅鐘鑄造商英國約翰泰勒鑄鐘廠及專家顧問的意見，再次研究讓銅鐘重新報時的可行性。

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最終，團隊透過利用現畤部分英國和歐美教堂採用的數碼技術，將銅鐘原來的鐘聲，透過數碼鐘聲系統再次程現；至於報時方面，團隊則與香港天文台的網絡時間同步，以摘取最標準時間報時。

鐘樓鐘聲今日傍晚6時會在相隔71年後再次敲響，並由明日（10日）起，會在早上8時至晚上12時，每隔一小時響一次，以早上8時為例，鐘聲會響起8次，每次報是最多12次。

今日有不少市民到場等候見證再次響鐘一刻，其中現年60歲的張生今日與家人一同到鐘樓拍攝兒子的大學畢業照，他憶述小時候曾到尖沙咀搭火車到廣州，當時鐘樓四周環境仍然非常空曠，與現時相差很遠，且當時會依賴鐘樓的時鐘留意火車班次。

適逢今日鐘樓再次敲響，他認為這是一個歷史性時刻，「現時已經沒有其他地方可以聽到呢啲聲了，希望可以保留這個鐘樓」。

李小姐今日約了朋友到尖沙咀吃飯，得知鐘樓的鐘聲今日會再次敲響故特意前來看看。她認為鐘樓是尖沙咀的地標，坦言之前一直不知道其歷史，但認為鐘樓再次有報時功能的感覺很好，因現代人長期只顧低頭看電話，若鐘樓再次有報時就會讓人更留意時間，「每次響一次都可以留意吓幾點」。

政事務局局長徐英偉、古物諮詢委員會主席蘇彰德，以及康樂及文化事務署署長劉明光今日主持「百載鐘鳴──前九廣鐵路鐘樓銅鐘鐘聲啓動典禮」。

徐英偉表示，今年是銅鐘首次響起100周年紀念，鐘樓陪伴港人走過百年歲月，見證了香港社會的進步。而當年九龍總站是香港最南端的總站，也是內地與本港互通關的窗口，承載了兩地血濃於水的感情及回憶。

他說，鐘樓再次響起鐘聲後，市民可以聽到穿越一個世紀的鐘聲，衷心期望重新啟動的銅鐘可為社會注入新的動力。

此外，由明日起至本月24日，香港文化中心大堂將設有「百載鐘鳴 時間共鳴」的展覽，詳細介紹鐘樓與城市的變化，當日亦包括當中的歷史、收錄前九廣鐵路員工細訴鐘樓的往事。

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記者：郭詩詩