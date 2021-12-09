【尋親呼籲】三姊弟妹與母親麥蘭失散60載　子女泣稱：好掛住媽媽 

▲ (左1)紅十字會服務幹事林旭琪。 (左2)求助人范喜蓮。 (左3)求助人范慶國。 (左4)紅十字會社區服務助理經理譚佩詩。（ 陳靜儀攝）

臨近冬至，正是一家團圓聚餐的好時節。餐桌上的佳餚五花八門，惟與母親分離60載的范喜蓮三姊弟妹，卻始終難忘當年媽媽購買的一個菠蘿包。

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今年66歲的范慶國、69歲的長姐范喜蓮，以及遠在加拿大的小妹范喜琴前年開始透過紅十字會尋找生母麥蘭，期間曾尋訪婚姻登記處、生死登記處，以至范喜蓮所出生的廣華醫院，但始終一無所獲。

范喜蓮憶述，當年母親離開時，她年僅6歲，而最小的妹妹更尚在襁褓之中。她依稀記得，當年冬天母親收拾大袋衣物，年紀尚小的她誤以為母親只是外出洗衣，直至三姊弟妹飢腸轆轆而母親始終未歸時，她才意識到母親或許已永遠離開這個家。

范慶國表示，自母親離開，再見已是半年之後，當時父親已攜同他們搬離舊居。范喜蓮記得，當時母親還為三姊弟妹帶來禮物，為姐姐添置新衣，為弟弟買了一輛雙層巴士玩具，為妹妹買了一些食物。未料正在上班的父親范金帶愛子心切，從鄰里聽得消息便馬上趕回家中，惟恐子女被麥蘭帶走，此後二人不歡而散。而三姊弟妹從此再未見過母親一面。

范喜蓮稱，母親麥蘭十分疼愛子女。當年生活拮据，母親每日都會為鄰里燙衫幫補家計，而間中她會為范喜蓮、范慶國姊弟買一個「新鮮出爐」的菠蘿包，讓兩人分食，而自己只吃姊弟剩下的菠蘿包碎。范喜蓮哽咽稱：「佢見我地食就自己笑，佢淨係睇都已經好開心。」直至今日，范喜蓮每逢憶及母親，都會買一個菠蘿包聊以慰藉，細味母親當年的一份舐犢之情。

范喜蓮憶及母親不時拭淚，又哽咽稱：「我從來無怪過佢，淨係想揾返佢。」范慶國亦指，母親應該是有苦衷。他表示當年是韓戰時期，經濟蕭條，父母可能因為經濟原因而多爭執。而在母親離家後，三姊弟妹亦發現父親在惠州早有原配，更育有2名兒子。范國慶猜測這可能是母親離家原因。

時隔60年，三姊弟妹只盼能再見母親一面。范喜蓮掩面泣稱「阿媽好掛住你呀」，范慶國則希望能「錫媽媽一啖」，又形容尋得母親，會是他們最好的冬至禮物。

被尋者資料：

姓名：麥蘭

年齡：約87-89歲

親人：麥丁（麥蘭父親）

如有任何被尋者消息，請即聯絡香港紅十字會尋人服務：

熱線：2507 7135

電郵：tracing@redcross.org.hk

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記者：黃穎津