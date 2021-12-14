【活得健康啲】小兒推拿有助調理體質 中醫媽媽教簡易日常保健法【附教學】
保健美顏 14:00 2021/12/14
除了成人，小朋友也可透過推拿改善身體，調理體質。今集《活得健康啲》由註冊中醫師梁尹倩（Cinci）講解甚麼是「小兒推拿」，教家長常見的推拿手法，以及如何用作日常保健。
小兒推拿宜忌
梁醫師表示，「小兒推拿」與正常推拿意義相近，均在不同穴位、經絡進行不同推拿按摩手法，從而達到促進氣血運行、經絡暢通、安神定氣、調和臟腑的功效。小兒推拿適合0至6歲小朋友，有助保健及紓緩常見疾病如感冒、腹痛、便秘、腹瀉、厭食、消化不良等症狀；不需服用藥物，仍能有良好治療效果，是一種自然、安全、簡單、有效的方法。
但要注意，小朋友若出現以下情況，則不適宜推拿：
- 空腹或飯後半小時
- 患急性傳染病如水痘、手足口病
- 皮膚敏感或破損、出血、燙傷等
- 濕疹發作期
- 骨折、骨骹脫位、急性扭傷
常用的小兒推拿手法
梁醫師分享其中4種較常用的小兒推拿手法：推法、揉法、摩法、捏法。
【推法、揉法詳細做法】
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【摩法、捏法詳細做法】
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日常保健推拿手法
若小朋友容易腹瀉腹痛，多夜尿，又可以怎樣為他們推拿？梁醫師教大家4種推拿手法，可分別在頭、腳、腹、背推拿不同的穴位，舒緩症狀，亦可用作日常保健，強身健體。
點擊圖片看詳細做法：
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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。
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記者：黃泳欣