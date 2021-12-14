【活得健康啲】小兒推拿有助調理體質　中醫媽媽教簡易日常保健法【附教學】

▲ 註冊中醫師梁尹倩教常見的小兒推拿手法，有助小朋友調理體質，強身健體。

除了成人，小朋友也可透過推拿改善身體，調理體質。今集《活得健康啲》由註冊中醫師梁尹倩（Cinci）講解甚麼是「小兒推拿」，教家長常見的推拿手法，以及如何用作日常保健。

小兒推拿宜忌

梁醫師表示，「小兒推拿」與正常推拿意義相近，均在不同穴位、經絡進行不同推拿按摩手法，從而達到促進氣血運行、經絡暢通、安神定氣、調和臟腑的功效。小兒推拿適合0至6歲小朋友，有助保健及紓緩常見疾病如感冒、腹痛、便秘、腹瀉、厭食、消化不良等症狀；不需服用藥物，仍能有良好治療效果，是一種自然、安全、簡單、有效的方法。

但要注意，小朋友若出現以下情況，則不適宜推拿：

空腹或飯後半小時

患急性傳染病如水痘、手足口病

皮膚敏感或破損、出血、燙傷等

濕疹發作期

骨折、骨骹脫位、急性扭傷

常用的小兒推拿手法

梁醫師分享其中4種較常用的小兒推拿手法：推法、揉法、摩法、捏法。

【推法、揉法詳細做法】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【摩法、捏法詳細做法】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

日常保健推拿手法

若小朋友容易腹瀉腹痛，多夜尿，又可以怎樣為他們推拿？梁醫師教大家4種推拿手法，可分別在頭、腳、腹、背推拿不同的穴位，舒緩症狀，亦可用作日常保健，強身健體。

點擊圖片看詳細做法：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣