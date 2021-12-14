  • 23°C
香港時間 : 20211214日 (週二) 14:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【活得健康啲】小兒推拿有助調理體質　中醫媽媽教簡易日常保健法【附教學】

保健美顏 14:00 2021/12/14

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

註冊中醫師梁尹倩教常見的小兒推拿手法，有助小朋友調理體質，強身健體。

除了成人，小朋友也可透過推拿改善身體，調理體質。今集《活得健康啲》由註冊中醫師梁尹倩（Cinci）講解甚麼是「小兒推拿」，教家長常見的推拿手法，以及如何用作日常保健。

小兒推拿宜忌

梁醫師表示，「小兒推拿」與正常推拿意義相近，均在不同穴位、經絡進行不同推拿按摩手法，從而達到促進氣血運行、經絡暢通、安神定氣、調和臟腑的功效。小兒推拿適合0至6歲小朋友，有助保健及紓緩常見疾病如感冒、腹痛、便秘、腹瀉、厭食、消化不良等症狀；不需服用藥物，仍能有良好治療效果，是一種自然、安全、簡單、有效的方法。

但要注意，小朋友若出現以下情況，則不適宜推拿：

  • 空腹或飯後半小時
  • 患急性傳染病如水痘、手足口病
  • 皮膚敏感或破損、出血、燙傷等
  • 濕疹發作期
  • 骨折、骨骹脫位、急性扭傷

常用的小兒推拿手法

梁醫師分享其中4種較常用的小兒推拿手法：推法、揉法、摩法、捏法。

【推法、揉法詳細做法】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【摩法、捏法詳細做法】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

日常保健推拿手法

若小朋友容易腹瀉腹痛，多夜尿，又可以怎樣為他們推拿？梁醫師教大家4種推拿手法，可分別在頭、腳、腹、背推拿不同的穴位，舒緩症狀，亦可用作日常保健，強身健體。

點擊圖片看詳細做法：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣

相關文章

【活得健康啲】由飲湯入手調理小朋友身體　中醫媽媽教按體質煲湯保健強身
14:00 2021/12/07
【活得健康啲】由飲湯入手調理小朋友身體　中醫媽媽教按體質煲湯保健強身
【活得健康啲】中醫媽媽教嬰幼兒進補須知　3款平和食材健脾益胃增抵抗力
14:00 2021/11/30
【活得健康啲】中醫媽媽教嬰幼兒進補須知　3款平和食材健脾益胃增抵抗力
【活得健康啲】營養師5招改善小朋友偏食　推介兒童Super Food食出好體魄
14:05 2021/11/23
【活得健康啲】營養師5招改善小朋友偏食　推介兒童Super Food食出好體魄

你可能感興趣

【活得健康啲】由飲湯入手調理小朋友身體　中醫媽媽教按體質煲湯保健強身
14:00 2021/12/07
【活得健康啲】由飲湯入手調理小朋友身體　中醫媽媽教按體質煲湯保健強身
【活得健康啲】中醫媽媽教嬰幼兒進補須知　3款平和食材健脾益胃增抵抗力
14:00 2021/11/30
【活得健康啲】中醫媽媽教嬰幼兒進補須知　3款平和食材健脾益胃增抵抗力
【活得健康啲】營養師5招改善小朋友偏食　推介兒童Super Food食出好體魄
14:05 2021/11/23
【活得健康啲】營養師5招改善小朋友偏食　推介兒童Super Food食出好體魄
健康養生 按摩 中醫 便秘 腹瀉 健康問題 兒童健康 敏感 消化不良 腹痛

最高瀏覽

【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
18:49 2021/12/13
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費
18:15 2021/12/12
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費
【斷指意外】商場廁所乾手機安全隔板脫落　5歲女童伸手濺血慘遭絞斷食指
10:21 2021/12/13
【斷指意外】商場廁所乾手機安全隔板脫落　5歲女童伸手濺血慘遭絞斷食指