【尼斯之歷】顧定軒以水怪角度探索「我是誰」　Zeno：喜歡不完美的自己

▲ 顧定軒（Zeno）開設多媒體展覽《尼斯之歷》。（湯致遠 攝）

由顧定軒（Zeno）、澄工作社及openground聯乘的多媒體展覽《尼斯之歷》現正舉行，首次以主辦方身份開設展覽的Zeno同時推岀首支個人單曲《尼斯》，為大家送上與別不同的作品及體驗。

憑ViuTV節目《全民造星III》彈起的顧定軒因去年的一個表演項目受到啟發而創作新歌及開設多媒體展覽，凡事親力親為的Zeno跟TOPick分享箇中想法及感受。

【尼斯之歷】顧定軒開設多媒體展覽 《造星III》好拍檔Manson現身撐場

▲ （湯致遠 攝）

《造星III》表演受啟發

《尼斯之歷》是由音樂創作開始，Zeno回顧去年的自己，「《造星III》內最後一個表演《自畫像》，帶着這個表演離開舞台時有很多心情。」

他續指：「《自畫像》是一首關於探索自己的歌曲，當時在問自己究竟是誰。我好像甚麼也知道，卻好像不知道自己是誰。」他自那時起便很想將這題目延伸下去。

他透露為今次的展覽籌備了一年，「Idea由去年年尾開始有，歌曲在年初已有，並在3月時獲得音樂班底答應，之後在約3個月前再聯絡各方去實行。」

【力圖打排球】顧定軒感動與「力圖」Re-u Zeno過來人身份鼓勵《造星IV》參賽者【有片】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

尼斯的話

《尼斯之歷》顧名思義是源自尼斯湖水怪的故事，對水有一種情意結的Zeno說：「大家都不知水怪是真還是假，很多時我們都會以為牠是別人所畫的模樣，並會對牠評頭品足，但牠可能有很多說話想告訴大家。」

他想以尼斯的角度去看，「其實牠是不是一隻怪獸？擁有龐大的身軀？低沉的聲音？這都是別人對牠的幻想及看法，也是對牠的標纖。放在社會上，我亦沒法逃避被別人標纖。」

▲ Zeno首支單曲《尼斯》。

首支個人單曲命名為《尼斯》，Zeno指：「首句歌詞是一句問句——『是個寶貝定還是怪獸？』，我覺得這句歌詞好像跟《自畫像》的問句有關連，問『我是誰？』，第一個問題就如問自己及聽眾是如何看自己，我很喜歡以這方向去呈現。」

無懼被標纖

「我喜歡不完美的自己，這才是完整、完美的我。」

Zeno大多被外界標纖為斯文、柔軟、憂鬱等，他也認同這是自己的其中一面，「想藉此歌告訴大家，我不怕被標纖，某程度上是別人對你有此印象才會這樣定義你。」

他認為：「人生的經歷會愈來愈多，難以用三言兩語去總括自己，我不會標纖自己但也不介意被標纖，且希望可成為一個有100個或更多標纖的人。」

▲ （湯致遠 攝）

如何看自己

展覽會以尼斯水怪的麟片作象徵，Zeno解釋：「我們經常以為掉落的麟片是自己不見了的一部分，想去尋回它，但其實我們失去了那塊麟片才是我們。何苦要逼自己去尋找一些我們以為『是』的物品，可能『不是』才是。」

他又謂：「一個人與生俱來的特質沒法分辨是好或不好，有時卻未必需要為了克服而去克服一件事，我們如何看自己才是最重要。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

尼斯之歷

日期：12月16日至26日

地點：openground

髮型：wing@the attic

化妝：mon

服裝：A.P.C@I.T

場地：The Soulroom 一草一木（@the.soulroom.coffee）

記者：梁樂欣