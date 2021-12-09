【幼兒感染】香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園19名學童染病 年紀最小5個月大
社會 19:26 2021/12/09
香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園爆發上呼吸道感染個案，衞生防護中心指有19名學童染病，其中7人入院接受治療。
該嬰兒園位於旺角砵蘭街387號，衞生防護中心今日（9日）指出，香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園19名學童出現徵狀，包括11男八女，年齡介乎5至24個月大；以及一名職員。他們自11月19日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水。其中18名病人已經求醫，當中7人須入院，其中4人經治療後已出院。全部病人情況穩定。
衞生防護中心人員已向該幼兒中心提供有關預防呼吸道感染的建議。該幼兒中心正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀新冠病毒相似，為謹慎起見，該幼兒中心已於11月22日納入強制檢測公告，以排除感染新冠肺炎的可能性，而且已停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。
【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒 專家建議預防3件事:
一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：伍瑋瑋