【幼兒感染】香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園19名學童染病　年紀最小5個月大

▲ 中心調查香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園爆發上呼吸道感染個案。（資料圖片）

香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園爆發上呼吸道感染個案，衞生防護中心指有19名學童染病，其中7人入院接受治療。

該嬰兒園位於旺角砵蘭街387號，衞生防護中心今日（9日）指出，香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園19名學童出現徵狀，包括11男八女，年齡介乎5至24個月大；以及一名職員。他們自11月19日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水。其中18名病人已經求醫，當中7人須入院，其中4人經治療後已出院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心人員已向該幼兒中心提供有關預防呼吸道感染的建議。該幼兒中心正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀新冠病毒相似，為謹慎起見，該幼兒中心已於11月22日納入強制檢測公告，以排除感染新冠肺炎的可能性，而且已停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。

【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒 專家建議預防3件事:

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋