【JUPAS】教大歷史教育學士約38人爭一學位　各校幼教及體育課程競爭激烈

▲ 教大的歷史教育榮譽學士，有379人報讀，競爭10個學位，平均38人爭一學額。（資料圖片）

2022年大學聯合招生辦法（Jupas）首輪申請昨日（8日）截止。各院校今日（9日）回應查詢時公布部分熱門課程數據，8間資助大學提供的學士課程之中，以香港教育大學的歷史教育榮譽學士競爭最激烈，平均約38人爭1個學額；其次為中大的幼兒教育課程，約37人競爭1個學額。浸大傳理學學士電影電視專修就近35人爭一學額。

按首三志願（Band A）申請人數計算，首三個競爭最激烈的學士課程，順序分別為教大的歷史教育榮譽學士，有379人報讀，競爭10個學位，平均38人爭一學額；其次為中大幼兒教育教育學士，770人爭21個學額，約37人爭一學位，情況較去年稍緩和。3間提供幼兒教育的大學中，教大的課程有較多人報名，1,595人競爭49個學額，約33人爭一學位。港大則未有提供相關數字。

各大院校的體育課程亦廣受歡迎，教大的體育教育榮譽學士最多人報名，949人要競爭30個學額，平均約32人爭一學位；中大的健康與體育運動科學課程有670人報名，爭24個學額、浸大的體育及康樂管理文學士課程就有616人報名，中大及浸大的課程均是每28人競爭一學位。

大學 課程 Band A申請人數 學額 每學額競爭人數（人） 教大 歷史教育榮譽學士 379 10 38 中大 教育學士（幼兒教育） 770 21 37 浸大 傳理學學士(榮譽) - 電影主修 - 電影電視專修 625 18 35 浸大 健康與體育運動科學 687 20 34 教大 幼兒教育榮譽學士 1595 49 33 教大 體育教育榮譽學士 949 30 32 教大 運動科學及教練榮譽理學士 580 20 29 教大 創意藝術與文化榮譽文學士 (視覺藝術) 336 12 28 浸大 體育及康樂管理文學士(榮譽) 616 22 28 中大 健康與體育運動科學 670 24 28

嶺南大學的動畫及數碼藝術(榮譽)文學士首次納入聯招，有382人報名爭15個學額，平均約25人爭一學位；而浸大的傳理學學士- 遊戲設計與動畫主修就有687人報名，平均約34人爭一學位。理大的酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程，亦有1,401人報讀，爭84個學額，平均約17人爭一位。

工程、護理及工商管理等仍屬較多人報讀的課程，科大及港大的工程學分別有1,659人及1,024人報讀，港大及中大的護理學分別有2,713人及1,909人報讀，中大工商管理學士綜合課程亦多達2,166人報讀，各課程介乎3至9人爭1個學額。城大的工商管理學士會計及管理學課程，亦分別有969及767人報名。

另外，教育局於下學年起開展的「學校推薦直接錄取計劃」，理大表示共有23個組合課程參與，當中設計學、服裝及紡織課程最受歡迎；嶺大則形容計劃反應踴躍，將邀請每位獲推薦的學生進行面試評核。

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記者：黃悅晴