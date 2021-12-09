【JUPAS】教大歷史教育學士約38人爭一學位 各校幼教及體育課程競爭激烈
2022年大學聯合招生辦法（Jupas）首輪申請昨日（8日）截止。各院校今日（9日）回應查詢時公布部分熱門課程數據，8間資助大學提供的學士課程之中，以香港教育大學的歷史教育榮譽學士競爭最激烈，平均約38人爭1個學額；其次為中大的幼兒教育課程，約37人競爭1個學額。浸大傳理學學士電影電視專修就近35人爭一學額。
按首三志願（Band A）申請人數計算，首三個競爭最激烈的學士課程，順序分別為教大的歷史教育榮譽學士，有379人報讀，競爭10個學位，平均38人爭一學額；其次為中大幼兒教育教育學士，770人爭21個學額，約37人爭一學位，情況較去年稍緩和。3間提供幼兒教育的大學中，教大的課程有較多人報名，1,595人競爭49個學額，約33人爭一學位。港大則未有提供相關數字。
各大院校的體育課程亦廣受歡迎，教大的體育教育榮譽學士最多人報名，949人要競爭30個學額，平均約32人爭一學位；中大的健康與體育運動科學課程有670人報名，爭24個學額、浸大的體育及康樂管理文學士課程就有616人報名，中大及浸大的課程均是每28人競爭一學位。
|大學
|課程
|Band A申請人數
|學額
|每學額競爭人數（人）
|教大
|歷史教育榮譽學士
|379
|10
|38
|中大
|教育學士（幼兒教育）
|770
|21
|37
|浸大
|傳理學學士(榮譽) - 電影主修 - 電影電視專修
|625
|18
|35
|浸大
|健康與體育運動科學
|687
|20
|34
|教大
|幼兒教育榮譽學士
|1595
|49
|33
|教大
|體育教育榮譽學士
|949
|30
|32
|教大
|運動科學及教練榮譽理學士
|580
|20
|29
|教大
|創意藝術與文化榮譽文學士 (視覺藝術)
|336
|12
|28
|浸大
|體育及康樂管理文學士(榮譽)
|616
|22
|28
|中大
|健康與體育運動科學
|670
|24
|28
嶺南大學的動畫及數碼藝術(榮譽)文學士首次納入聯招，有382人報名爭15個學額，平均約25人爭一學位；而浸大的傳理學學士- 遊戲設計與動畫主修就有687人報名，平均約34人爭一學位。理大的酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程，亦有1,401人報讀，爭84個學額，平均約17人爭一位。
工程、護理及工商管理等仍屬較多人報讀的課程，科大及港大的工程學分別有1,659人及1,024人報讀，港大及中大的護理學分別有2,713人及1,909人報讀，中大工商管理學士綜合課程亦多達2,166人報讀，各課程介乎3至9人爭1個學額。城大的工商管理學士會計及管理學課程，亦分別有969及767人報名。
另外，教育局於下學年起開展的「學校推薦直接錄取計劃」，理大表示共有23個組合課程參與，當中設計學、服裝及紡織課程最受歡迎；嶺大則形容計劃反應踴躍，將邀請每位獲推薦的學生進行面試評核。
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記者：黃悅晴