【親子好去處】即摘即食當造士多啤梨　冬日玩轉元朗大棠3大農莊【內附詳情】

▲ 每年12月至4月是士多啤梨豐收期，不妨帶孩子到大棠3大本地農莊即摘士多啤梨。

每年12月至4月是士多啤梨豐收期，聖誕新年假，一家大細想去農莊親親大自然，可以考慮親自摘士多啤梨，農莊更設有各式活動。今次介紹元朗大棠3大果園及農莊，可即摘當造蔬果外，小朋友放電親親大自然都一流！

朗屏士多啤梨園

「朗屏士多啤梨園」主打即摘新鮮士多啤梨，農場佔地逾20萬呎，由場主楊博文與元朗原居民開設，所有蔬菜瓜果也是自家種植，除了受歡迎的士多啤梨外，更引入日本香印提，而夏天會種提子、稻米、西瓜及各款瓜菜等，冬天則種士多啤梨為主，還有車厘茄、番茄及甘蔗等。

園內的士多啤梨有10多個品種，如紅卜卜的有穗之香、妙之香、紅臉頰、牛奶、紅寶石、茉莉香、天仙醉及佐賀清香，白雪雪的則有白天使及淡雪。場主歡迎遊人前來再跟大家仔細介紹。

▲ 逾20萬呎的農莊有多塊士多啤梨田，小朋友可親手摘士多啤梨。（黃依情攝）

免費入場 士多啤梨$90/磅

場主指出大約在12月至3月中就是豐收期，每個品種的甜度會因應時段各有不同，甚至每星期也有差別，通常是愈紅愈甜，但亦代表較熟及易爛。最好別選剛下雨後的日子來摘，因士多啤梨會吸收過多水份，令味道變淡。

朗屏士多啤梨園年中無休，開放時間是早上8時到天黑，不收入場費，不用預約，士多啤梨$90/磅，大家可以走入農田親自摘士多啤梨，剪果椗時盡量別用手直接拿起士多啤梨，因果肉摸得多會易爛，最穩陣的方法是將整株椗拿起再揀，且不要大力搖動盛載士多啤梨的籃子，以免因磨損外皮而漏汁。

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士多啤梨之外，提子或其他蔬果也是以磅秤，現時更有蔗買，$60棵。農場亦有幾隻山羊、小豬和狗狗，還設有親子工作坊。周六日有燒雞供應，有兩款味道鹽燒或香草選擇，入場下單後大約40分鐘就有得食。來遊玩前，大家可先查看農莊facebook或致電查詢。

朗屏士多啤梨園

地址：元朗大棠路大棠村（牌坊後球場側）

電話：9251 8926

開放時間：8am至天黑

收費：免費入場；農作物按磅收費

交通︰朗屏西鐵站轉K66巴士大棠站下車；千色廣場紅色小巴往大棠於大棠村下車。

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大棠有機生態園

大棠有機生態園至今成立20年，設施多樣，包括繩網陣、跳彈床、租家庭單車等，還可按季節摘士多啤梨、提子等等蔬果，活動多籮籮。現時已有士多啤梨，預計至3月左右，負責人表示士多啤梨是不停生長，摘走就會再長回，故此有機會突然間沒有太多士多啤梨，又會突然間很多，建議大家來前可先致電查實。成人$160包入場費及場內任摘任食，而小朋友及長者$140包入場費和場內任摘任食，如果想將士多啤梨帶回家，每磅$100。

▲ 大型滑草場另外收費，$60連租借費用，可玩半小時。（圖片提供︰Shawn’s Planet）

親子KOL推介$60滑草場半小時

親子Blogger Shawn媽咪曾分享帶同囝囝Shawn暢玩大棠有機生態園，Shawn最愛玩滑草埸、騎馬、餵魚和兒童遊戲車。大型滑草場另外收費，$60連租借費用，包括租用滑板及頭盔，可玩30分鐘，限3至12歲及40公斤以下兒童玩。Shawn由場內的姨姨協助戴好頭盔、護膝、手套及護手踭，自行拿著滑板行上斜坡。滑草場的草坡是人造草，很順滑，不同位置的斜坡度有不同的斜度及深度，每次玩的感受都不一樣，玩不厭亦玩不停。

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體驗沙圈騎馬

生態園內設有沙圈騎馬及馬房，參加騎馬小朋友由專人牽繩，繞著沙圈一周，過程很快。工作人員不會讓馬匹暴曬，馬匹會輪流上埸，有小朋友才把馬帶到沙場，小朋友淺嚐騎馬的滋味，以及打卡拍照留念。

大棠有機生態園

地址：元朗大棠山道11號

電話：2470 2201

入場費：2歲或以下免費，成人$80，小童（3-11歲）$60，四格套票$70

時間：9:00am-6:00pm

交通：乘西鐵到朗屏站B出口，轉乘K66接駁巴士（需行10分鐘到巴士站）到大棠山道路下車，再沿小路步行約15分鐘。

網頁︰【按此】、facebook︰【按此】

部分內容及圖片獲「Shawn’s Planet」授權報道。

開心花園農莊

開心花園農莊同樣有即摘即買士多啤梨及其他本地蔬菜瓜果，更設有多項兒童休憩玩樂設施，如手動海盜船、滑梯及旋轉馬等，周末還有巨型充氣城堡，讓小朋友盡情放電。

▲ 開心花園農莊有得玩有得食，周末半天遊最適合。（農場提供）

家長們也不會嫌悶，皆因農莊有4小時任食燒烤供應，肉丸、雞翼及各款扒類等BBQ食物應有盡有，還可加錢預訂乳豬及乳鴿。近日設有「聖誕假期除夕及元旦任食燒烤」，免入場費，成人每位$250，小童或長者每位$130。兒童燒烤更有「Christmas Bingo」和「聖誕大抽獎」特別活動。

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聖誕除夕及元旦純入場玩$80大小同價，除充氣城堡外，其他遊樂設施一律任玩。小朋友還包一份攤位遊戲門票。日子是12月24至27、31日及1月1日，時間是上午10:00至18:00。當天有多個特別聖誕活動，幸運保齡球、聖誕甩大牙、禮物彈彈珠和聖誕飄雪。如果想玩充氣城堡，每位可加$80，任玩不限時。

農莊免費泊車，自駕遊一流。現時會控制入場人數，必須提前預約才可入場；不足一歲免入場費。

開心花園農莊

地址：鄰近元朗大棠山道大棠山咀往大欖郊野公園方向

電話：9868 5420

開放時間：11:00am-10:00pm

網頁︰【按此】、 facebook︰【按此】

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責任編輯︰王明芳