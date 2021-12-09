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【立法會選舉】已向447萬名選民發出投票通知卡　下周二設4個模擬投票站

政治 20:24 2021/12/09

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選舉事務處已向約447萬名選民，寄出投票通知卡。（經濟日報資料圖片）

距離立法會選舉只有10日，選舉事務處已經向全港447萬名選民，寄出投票通知卡。發言人提醒，選民只可到列明投票站投票。

在本月19日的投票人，全港會開放約630個一般投票站，以及不多於24個專用投票站，供447萬已登記選民投票。

選舉事務處發言人提醒，絕大部分選民，只有地方選區1票，只會獲強一張選票，票站人員會使用電子選民登記冊系統平板電腦，掃描選民的身份證再發出選票，但有線網絡覆蓋不理想的投票站，以及專用投票站，就會採用正式選民登記冊印刷本派發選票。

發言人又提醒，地方選區的選民，必須使用投票站提供的印章，在選票相對圓圈上蓋上一個「剔」號，然後將不經摺疊的選票正面向下，投入藍色的投票箱。

另外，選舉事務處又會在下周二，一連四日開放4個模擬投票站，讓選民熟習投票程序，分別是北角社區會堂、觀塘社區中心、屯門井財街社區會堂和大埔社區中心。

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記者：陳宛彤

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