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【DSE2021】僅4.3%重考生達大學最低門檻　通識科「翻身率」最高

社會 20:40 2021/12/09

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

僅4.3%重考生達大學最低門檻。（資料圖片）

不少於中學文憑試（DSE）失手的考生會選擇重考，根據考評局今日（9日）公布的考試報告，2021年中學文憑試中有5,739名重考生，當中只得213人取得大學入學最低門檻，比率為4.3%。4科核心科目中，通識科翻身率最高，有約54.3%。

2021年文憑試51,886考生中，5,739人為重考生，佔約11.1%；有842人應考最少5科，有213人考獲「33222」成績，佔整體重考生的4.3%，較去年的4.4%稍低0.1個百分點。

4個核心科目之中，英文科最得人重考，有2,379名考生，1,699人2020年DSE成績不達標，即考獲2級、1級或U級，398人成功翻身，成功率為23.4%，較去年略低1.7個百分點。成功翻身的考生中，大部分人由2級升至3級。

中文科則有1,762人重考，當中1,213人本來成績不達標，414人重考奪得3級或以上成績，成功率約為34.1%，較去年多9個百分點。

通識1,045人重考，162人本來未考獲2級或以上成績，88人成功翻身，成功率約54.3%，較去年上升5.4個百分點。至於數學必修部分就有164人考獲2級或以上成績，翻身率為44.3%。

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記者：黃悅晴

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