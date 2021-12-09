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【生命科學】生命科技青年會舉辦師友計劃　裝備學生投身生命科學產業

社會 21:51 2021/12/09

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

香港生命科技青年會連續3年舉辦「師友計劃」。（受訪者提供）

香港生命科技青年會連續3年舉辦「師友計劃」，邀請生命科學及生物科技行業專家，與就讀相關學科的本科及研究生配對，裝備學生投身行業。

 

青年會第三屆師友計劃收到來自年滿18歲，修讀生命科學或相關學科的本科生、研究生及畢業生等200份申請，會方將篩選至逾80人，並根據他們的意向及背景配對導師。逾50名導師來自業界的專家及創業家等，包括南豐集團董事長梁錦松、南豐集團行政總裁張世成、倍靈科技行政總裁梁立慧、香港科技大學生命科學部副教授張曉東、善覓有限公司行政總裁施明耀等，可與學員分享工作上的經驗及心得。

 

香港生命科技青年會執行總監黃槿表示，期望透過師友計劃，讓導師協助學生建立職場知識、溝通技巧及人際關係網絡，為日後投身香港及內地日趨蓬勃的生命科學產業作好準備，延續薪火相傳精神。

 

香港生命科技青年會執行總監黃槿（左二）。

香港生命科技青年會連續3年舉辦「師友計劃」。（受訪者提供）

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記者：黃悅晴

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